Oberentfelden Zwei Jahre nach der Eröffnung: Laden Filigran im Dorfzentrum schliesst wieder Das Zentrum von Oberentfelden bleibt ein hartes Pflaster für Gewerbetreibende: Nur etwas mehr als zwei Jahre nach der Eröffnung muss das Café mit Shop Filigran Ende Februar schliessen. Corona ist nur ein Grund dafür. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 04.01.2023, 17.00 Uhr

Janice Briner (links) gemeinsam mit ihrer Mutter Anita, als das «Filigran» Ende 2020 eröffnete. Britta Gut (16.10.2020)

Als das «Filigran», das Café mit Shop, im Herbst 2020 eröffnet wurde, erschien das als ersten Schritt in Richtung Aufwertung des Ladenmixes im Oberentfelder Dorfzentrum. Wie in einer Oase gleich neben zwei Bahnlinien und dicht befahrenen Kantonsstrassen konnte man dort in Ruhe verweilen, Kaffee trinken, handgemachte Geschenke einkaufen. Im Obergeschoss gab es Räume für Werkstätten, im Untergeschoss Spielmöglichkeiten für Kinder.