Oberentfelden: Zwei Einbrecher in flagranti verhaftet

Oberentfelden Tresor aufgebrochen: Zwei Einbrecher in flagranti verhaftet Die Polizei nahm gestern zwei Männer während eines Einbruches fest. Im Anschluss konnte noch eine mutmasslich beteiligte Frau verhaftet werden. 26.05.2022, 11.32 Uhr

Eine Anwohnerin meldete am Mittwoch, 25.05 um 02:45 Uhr, Klopfgeräusche in der Nähe des Schwimmbades Oberentfelden. Die Polizeipatrouillen lokalisierten die Geräusche im Jungscharzentrum am Grenzweg und umstellten das Gebäude.