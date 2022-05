Oberentfelden: Unfall mit zwei Autos, eine Person verletzt

Oberentfelden Zwei Autos stossen an Kreuzung zusammen – älterer Mann macht sich aus dem Staub In Oberentfelden ist es am Freitagabend zu einer Kollision mit zwei Fahrzeugen gekommen. Eine Person ist dabei verletzt worden. Eines der beteiligten Fahrzeuge fuhr davon. 07.05.2022, 10.03 Uhr

Der Fahrer des Smarts verletzte sich beim Unfall. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz vor 18.30 Uhr auf der Dorfstrasse in Oberentfelden. Der 56-jährige Lenker eines Smart fuhr auf der Köllikerstrasse in Oberentfelden und wollte in Richtung Aarau auf die Dorfstrasse abbiegen. Dabei dürfte ein von Aarau herkommender Lenker eines schwarzen Kleinwagens den Vortritt missachtet haben, weshalb es zur frontal-seitlichen Kollision gekommen ist. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei am Samstag in einer Mitteilung.