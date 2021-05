Oberentfelden will das Zentrum neu planen Der WSB-Tunnel krempelt alles um: Die Gemeinde will ein Raumentwicklungsbüro ins Boot holen. Darüber stimmt das Volk am 13. Juni ab. Daniel Vizentini 17.05.2021, 21.37 Uhr

Der Verkehrsknoten beim Oberentfelder Engelplatz wird ab 2030 grössere Veränderungen erfahren: Um den Güterverkehr auf der ehemaligen Nationalbahnlinie ausbauen zu können, wollen die SBB die Kreuzung mit der Wynen- und Suhrentalbahn (WSB) aufheben. Ein rund 800 Meter langer Tunnel ist geplant, der die WSB unterirdisch füh-ren wird – samt Haltestelle unter dem heutigen Engelplatz. Die geschätzten 170 Millionen Franken dafür würde der Bund zahlen. Die Gemeinde will aber bei der Planung ihres Ortskerns zumindest mitreden respektive den Tunnelbau als Chance nutzen für eine Aufwertung des Dorfzentrums. Im neuen Kommunalen Gesamtplan Verkehr wurde letztes Jahr sogar die Mö-glichkeit vermerkt, auch eine der beiden Kantonsstrassen un-ter der Erde zu führen und eine Tiefgarage zu bauen.

Für die Planung des Dorfzentrums beantragt der Gemeinderat nun einen Verpflichtungskredit von 118000 Franken, damit das Zürcher Raum- Entwicklungsbüro Planar AG ein «Entwicklungskonzept Ortskern» ausarbeiten kann. Bevölkerung, Grundeigentümer und Gewerbetreibende sollen mittels Umfragen oder Werkstätten mitwirken können, und auch der Gemeinderat will die Planung mit einer Arbeitsgruppe begleiten. Es geht dabei auch um Fragen zum Fuss-, Velo- und Autoverkehr, zur baulichen Dichte im Ortskern oder zur Gestaltung der Aussenräume. «Wichtig ist, jetzt als Gemeinde die Ziele der künftigen Gestaltung des Ortskerns festzulegen und so die Entwicklung aktiv in die gewünschte Richtung zu lenken», schreibt der Gemeinderat in den Unterlagen zur Urnenabstimmung vom 13. Juni. Oberentfelden hat als einzige Gemeinde der Region entschieden, wegen Corona auf eine Gemeindeversammlung zu verzichten.

Bauverwaltung: von 400 auf 500 Stellenprozente

Nur indirekt hängt die geplante neue Vollzeitstelle in der Bauverwaltung mit diesem Grossprojekt zusammen: Wegen der in den letzten Jahren stark gestiegenen Arbeitslast will Oberentfelden den Stellenplan aufstocken. Die vor bald 30 Jahren bewilligten 400 Stellenprozente reichen laut Gemeinderat nicht aus, um die immer vielfältige-ren und komplexeren Aufgaben «zufriedenstellend» zu erledigen. Die Bauverwaltung sei auch mit der Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaften und mit Tiefbauprojekten absorbiert.

Die neue Arbeitsstelle könnte sich vor allem ums Adminis­trative im Bereich Tiefbau kümmern, damit sich der neue Bauverwalter, der im März 2020 seine Stelle in der Gemeinde antrat, eher den grossen Projekten widmen kann. Als solche nennt die Gemeinde die Raum- und Verkehrsplanung, die Gesamtrevision der Nutzungsplanung, die Entwicklung der Areale von GE/Dreier oder des in Zukunft geschlossenen Tennis-Centers, die Umfahrung von Suhr (Projekt Veras) oder eben die Untertunnelung der WSB samt Planung des Ortskerns.

Finanzkommission: Mehr Arbeit, weniger Mitglieder

Die Finanzkommission der Einwohnergemeinde soll von sieben auf fünf Mitglieder verkleinert werden, gleichzeitig aber die Aufgaben der Ortsbürger- Finanzkommission übernehmen. Diese soll nämlich an der Ortsbürgerversammlung vom 31. Mai aufgelöst werden.