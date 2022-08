Oberentfelder Schachtalent möchte jüngster Weltmeister werden

Oberentfelden Weltraumwissenschafter und Schach-Weltmeister: Dieser Sechstklässler will hoch hinaus Kala Kishan Udipi ist gerade mal elf Jahre alt. Dennoch musste er schon mehrmals seine Schachtrainer wechseln, weil er zu gut für sie wurde. Auch, weil der U12-Schweizermeister aus Oberentfelden täglich stundenlang übt. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Kala Kishan Udipi (11) ist amtierender U12-Schweizermeister im Schach. Alex Spichale

Wenn er gross ist, möchte er Weltraumwissenschafter werden. Nicht etwa, weil er die Sterne hübsch findet oder weil er «Star Wars» gesehen hat, sondern weil er dann viel mit Mathematik zu tun haben wird. «Ich mag komplizierte Dinge», sagt Kala Kishan Udipi und lacht verlegen. Erst vor ein paar Wochen gewann der Elfjährige die Schweizer Schachmeisterschaft in seiner Altersklasse (U12). Trotz klarem Sieg sei er während des Anlasses aber gestresst gewesen, wie er erzählt: «Ich wollte unbedingt gewinnen. Ich will immer gewinnen.»

Der Ehrgeiz im Schachsport und in der Schule bringt den Sechstklässler fast täglich dazu, bis um Mitternacht wach zu bleiben. Seine Eltern haben ihm, wie sie sagen, schon vorgeschlagen, weniger Schach zu spielen, um mehr Freizeit zu haben. Das kommt für Udipi aber nicht in Frage. «Meine Eltern sagen immer: ‹Erst die Schule, dann das Schach›, aber ich will in beidem gut sein.» Bis zehn Uhr abends arbeitet er jeweils am Wochenplan der Schule. «Wenn er den schafft, erhält er von seiner Lehrperson einen Smiley-Sticker. Den will er unbedingt», sagt seine Mutter Geetha Kannabiran und lacht.

Sind die Schulsachen erledigt, übt Udipi Schachstrategien. Müde sei er wegen seiner Spätschichten nicht, versichert er. Seine Mutter bestätigt: «Solange er in der Schule gut ist, gehen wir davon aus, dass er damit klarkommt.» Der einzige Nachteil: «Ist er wach, sind auch wir wach», sagt Vater Gopi Udipi.

Nach ein paar Wochen gewann er gegen seinen Vater

In Moment hat das Schachtalent zwei Trainer. Einen in der Schweiz und einen in Indien. Letzterer ist auch Trainer des indischen Schachteams, welches an den diesjährigen Schacholympiaden in Chennai, Indien, den dritten Platz in der Mannschaftswertung belegte. Das wollte sich Udipi nicht entgehen lassen. Der Familienurlaub war deshalb eine Reise in den Nachbarstaat seiner Eltern, die vor rund 15 Jahren in die Schweiz gezogen sind.

An den letzten Familienurlaub, bei dem Schach weder an einem Turnier gespielt noch geschaut wurde, kann sich Udipi nicht erinnern. «Das war wohl, bevor er vier wurde», sagt seine Mutter. In diesem Alter setzte ihn sein Vater erstmals vor ein Schachbrett. Das Spiel zog den Jungen sofort in seinen Bann. «Nach nur wenigen Wochen besiegte er mich bereits zum ersten Mal», sagt sein Vater und betont, dass sein Schachtalent doch sehr bescheiden sei.

Auch sein erster richtiger Schachtrainer konnte mit dem heute Elfährigen nicht lange mithalten, Udipi konnte ihn besiegen. Einzig seine Freunde würde er ab und zu gewinnen lassen. Mit ihnen spiele er aber lieber Fussball oder Pingpong. Bevor er seine Liebe zum Schach entdeckte, also mit drei oder vier Jahren, sei mit Legos zu spielen, eines seiner grössten Hobbys gewesen. «Ich habe Gebäude und Autos gebaut», erinnert er sich.

Sein Ziel: Der jüngste Schach-Weltmeister zu werden

Seit diesem Sommer besucht Udipi die sechste Klasse in Oberentfelden. Erst vor einem Jahr ist er mit seinen Eltern in die Aargauer Gemeinde gezogen. Zuvor lebten sie im Kanton Zürich. Noch immer spielt er für den Schachverein Wollishofen. Fast jeden Monat hat das Nachwuchstalent mindestens ein Turnier. Dank der Unterstützung der Schule und seiner Lehrpersonen könne er dafür beispielsweise am Freitagnachmittag freinehmen.

Die Turniere sind je nach dem in der Schweiz oder im Ausland. Die Reisen kosten die Familie jährlich mehrere tausend Franken. «Weil wir alles aus eigener Tasche bezahlen müssen, und weil Kishan nicht ständig in der Schule fehlen kann, müssen wir zum Teil Turniere auslassen», sagt seine Mutter. Das führe aber dazu, dass der Junge eine Möglichkeit, Punkte zu sammeln, auslassen muss.

«In Indien oder Russland können Schachspielerinnen und -spieler ab einem gewissen Level wochenlang die Schule auslassen und werden von Sponsoren unterstützt werden», erzählt der Vater des Schachtalents. Das sei in der Schweiz nicht der Fall. Trotzdem steht Udipis grösstes Ziel, der jüngste Schach-Weltmeister der Welt zu werden, klar fest. Dafür hat er noch knapp sieben Jahre Zeit. «Da werden wohl noch ein paar Schach-Ferien auf uns zukommen», sagt seine Mutter lachend.

