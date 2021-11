Oberentfelden: Über 4000 Autos schleichen durch Quartierstrasse

Oberentfelden Über 4000 Fahrzeuge schleichen durch Quartierstrasse – Anwohner haben genug Am Engstelweg in Oberentfelden hat der Gemeinderat versuchsweise eine Strassensperrung errichtet. Er reagiert damit auf eine Beschwerde von 30 Anwohnern, die den vielen Schleichverkehr durch ihr Quartier nicht mehr tatenlos hinnehmen wollen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Ein alltägliches Bild in Oberentfelden: Stau bei der Schranke der SBB-Bahnlinie an der Muhenstrasse in Richtung Engelplatz. Daniel Vizentini (2. Juni 2021)

Die vielen Bahnübergänge in Oberentfelden, vor allem aber derjenige der SBB mit der Schranke an der Kantonsstrasse, führen immer wieder zu Rückstaus. Da überrascht eigentlich nicht, dass Schlaumeier offenbar immer wieder Schleichwege durch das Dorf suchen.

Ein Blick auf die Karte zeigt: Wer etwa von der Autobahn und der Suhrentalstrasse her gefahren kommt, gerät über die Verbindung Engstelweg–Alte Luzernerstrasse–Hohrainstrasse auf ziemlich direkten Weg zur Stiftung «Orte zum Leben» oder dem grossen Industriegebiet Ausserfeld samt den Grossmärkten Aldi oder Ferroflex.

Dass es sich dabei um schmale Strassen mit Tempo-30-Beschränkung und Lastwagenverbot (mit Ausnahme von Zubringern) handelt, die durch ein Einfamilienhausquartier führen, scheint die Automobilisten nicht gross zu stören. Doch irgendwann hatten die Anwohner genug: 30 Personen, die «täglich und seit längerer Zeit mit enormem Verkehr von meist ortsfremden Fahrzeugen zu kämpfen haben», wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, haben sich dagegen gewehrt und nun erste Erfolge erzielt. Der Gemeinderat nahm die Beschwerde der Nachbarschaft auf und veranlasste letzten Frühling mehrere Verkehrsmessungen.

Der subjektive Eindruck von massenhaftem Schleichverkehr wurde nun von der Gemeinde erstmals mit konkreten Zahlen nachgewiesen: Am Engstelweg wurden zum Beispiel in der Woche vom 21. bis 28. Mai 4241 Fahrzeuge gezählt, vom 18. bis 24. Juni waren es 2359. Aussagekräftig sind auch die Messwerte über Auffahrt: An der vom Feiertag geprägten Woche zwischen dem 28. Mai und 5. Juni wurden 1686 Fahrzeuge gemessen, es gab also mutmasslich bedeutend weniger Fahrten zu den Arbeits- oder Einkaufsstätten im Industriegebiet, als diese geschlossen waren.

So fielen die Verkehrsmessungen im Frühling 2021 aus. Gemeinde Oberentfelden

Der Zufahrtsknoten ist nun testweise für den Verkehr gesperrt

Der Gemeinderat geht nun gegen den Schleichverkehr an der Stelle vor: Der Knoten Dreizelgenweg/Engstelweg/Lerchenweg ist aktuell «für eine Testphase zwecks Prüfung von Verkehrsberuhigungsmassnahmen mit gleichzeitiger Verkehrszählung» gesperrt. Während eines rund vierwöchigen Tests sollen die Auswirkungen der Sperrung rund um den Engstelweg und in den anderen Quartierstrassen «systematisch untersucht und ausgewertet» werden, schreibt die Gemeinde.

Der Knoten Dreizelgenweg/Engstelweg/Lerchenweg in Oberentfelden. Google Street View

Die Sperrvorrichtung werde spätestens am 15. November entfernt. «Nach der Testphase wird der Gemeinderat unter Berücksichtigung der Auswirkungen und Auswertungen entscheiden, wie es weitergehen soll und entsprechend informieren.»

Der Dreizelgenweg, zwischen Engstelweg und Oberfeldweg, soll im nächsten Jahr zudem saniert werden. An der kommenden Gemeindeversammlung wird die Bevölkerung über den Kredit vom 810'000 Franken dafür befinden.

