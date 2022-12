Alte Kartonfabrik Oberentfelden wird abgerissen

Montagsinterview «Mit mir haben die Aargauerinnen und Aargauer eine echte Alternative»: Irène Kälin will in den Ständerat

Im letzten Jahr war sie höchste Schweizerin, jetzt will die Grüne Irène Kälin (35) vom Nationalrat in den Ständerat wechseln. Ihre Partei nominiert ihre Kandidatur im Januar. Im Interview redet Kälin ausserdem über die Ehre, die Schweiz vertreten zu dürfen, Arbeitslosigkeit und Solidarität, und sie erzählt, was sie vor den Bundesratswahlen befremdet hat.