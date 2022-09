Oberentfelden Strompreis steigt um bis zu 110 Prozent – war das Nein zum Zukunftsraum doch keine so gute Idee? Während die Strompreise in Suhr um 36 bis 46 Prozent und in den Eniwa-Gemeinden Aarau oder Unterentfelden um 26 bis 30 Prozent steigen, muss Oberentfelden die Preise um 80 bis 110 Prozent erhöhen. Noch vor zwei Jahren wurden die niedrigeren Stromkosten als grosses Argument gegen die Grossfusion zum Zukunftsraum Aarau aufgeführt. Daniel Vizentini 02.09.2022, 05.00 Uhr

Mit diesem Flyer hatten die Gegner des Zukunftsraums Ende 2020 gegen die Grossfusion geworben. Die niedrigeren Strompreise wurden dort als grosser Trumpf von Oberentfelden aufgeführt. Daniel Vizentini

Die kleine Hiobsbotschaft gleich zuerst: Gestern teilte Oberentfelden mit, dass die Strompreise in der Gemeinde ab 2023 um zwischen 80 und 110 Prozent ansteigen werden. Stark teurer wird der Strom zwar praktisch weltweit, dennoch fallen die Preisunterschiede unter den Gemeinden auf. In Suhr zum Beispiel wurde eine Preiserhöhung von 36 bis 46 Prozent kommuniziert. In den Eniwa-Gemeinden Unterentfelden oder Aarau wird der Strom um 26 bis 30 Prozent teurer.

Konkret bedeutet dies: Ein Durchschnittshaushalt mit Verbrauch von 4500 kWh/Jahr (Vierzimmerwohnung mit Elektroherd und Elektroboiler, Kategorie H3 gemäss der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom) zahlt dieses Jahr in Oberentfelden 16.80 Rp/kWh, in Suhr 18.42 und in Unterentfelden/Aarau 20.97. Folgt man den kommunizierten Preisanstiegen in Prozent, würde derselbe Haushalt in Oberentfelden neu zwischen 30.24 und 35.28 Rp/kWh zahlen, in Suhr 25.05 bis 26.89 und in Unterentfelden/Aarau 26.42 bis 27.26.

Oberentfelden würde also von der günstigsten zur teuersten Gemeinde des Grossraums Aarau. An gewisser Dramatik gewinnt dies insofern, dass noch Ende 2020 der günstigere Strompreis als eines der Hauptargumente genannt worden war gegen die Fusion mit den Nachbargemeinden zum Zukunftsraum Aarau. Vor genau zwei Jahren, am 2. September 2020, hatte die Gemeindeversammlung noch deutlich für die Grossfusion gestimmt. Dagegen ergriff eine lose Gruppierung (heute IG Pro Oberentfelden) das Referendum, drei Monate später wurde der Zukunftsraum mit dem Volks-Nein von 61 Prozent deutlich versenkt.

Im Flugblatt der Zukunftsraumgegner waren die Stromkosten als grosser Vorteil genannt worden für die Eigenständigkeit von Oberentfelden. Daniel Vizentini

Beschaffungsmodell von Oberentfelden wurde diesmal zum Verhängnis

Allein auf die Eigenständigkeit der Technischen Betriebe Oberentfelden (TBO) ist der Preisunterschied im Vergleich zu den Nachbargemeinden aber nicht direkt zurückzuführen. In Suhr zum Beispiel ist die lokale TBS ebenfalls selbstständig. Offenbar hat sie es aber geschafft, den Strom günstiger einzukaufen. Oberentfelden führt in der Mitteilung über die erhöhten Strompreise denn auch «unterschiedliche Beschaffungsstrategien» oder «den sehr unterschiedlichen Eigenproduktionsanteil» als Gründe für die «sehr starken regionalen Preisunterschiede» auf. Dort heisst es weiter:

«Wer heute Strom für den Herbst/Winter 2023 einkauft, muss an den internationalen Strombörsen rund zwanzigmal mehr bezahlen wie vor einem Jahr.»

Auf Anfrage erklärt der Leiter TBO, Roland Wehrli: Oberentfelden beschafft die Energie in einem sogenannten Tranchenmodell. Für ein Lieferjahr werden verteilt über 18 Monate neun Tranchen zum momentanen Preis beschafft. Die erste Tranche für 2023 sei am 30. März 2021 bei der Eniwa zum Börsenpreis von 66.68 Fr./MWh gekauft worden, die letzte am 16. August 2022 zum Preis von 710 Fr./MWh. Die Beschaffungszeitpunkte seien vertraglich fix definiert.

«Hätten wir ein anderes Vertragsmodell gehabt, hätten wir eventuell Anfang 2021 die Preise für die nächsten drei Jahre fixieren können», sagt er. Andere Technische Betriebe kaufen etwa den gesamten Strom für ein Jahr zu einem einzigen Zeitpunkt. «Die letzten Jahre sind wir mit dem Tranchenmodell gut gefahren. In den letzten Monaten war dieses Modell aber eher ein Nachteil für uns.»

Oberentfelden sei nun einfach ähnlich teuer wie der Rest

Roland Wehrli stellt aber klar: Oberentfelden habe immer einen der günstigsten Tarife im Kanton gehabt. Deshalb sei nun einfach die prozentuale Steigerung eher hoch: «Umliegende Gemeinden hatten in den vergangenen Jahren schon hohe Preise, sodass der Anstieg auf das gleiche Preisniveau nicht so hoch ausfällt.»

Grosse Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit eigenen Kraftwerken wie die Eniwa hätten in der aktuellen Marktsituation einen Vorteil. Heute seien die Gestehungskosten kleiner als die Strompreise an der Börse, in den letzten Jahren war dies umgekehrt gewesen.

Das Eniwa-Kraftwerk an der Aare in Aarau. Urs Helbling (10.1.2019)

Die Eniwa war bis anhin die teuerste Anbieterin in der Region, zeigt in den aktuell turbulenten Zeiten aber dank ihrer Grösse eine gewisse Konstanz in den Preisen. Die Aarauer Firma liefert Strom direkt an 18 Gemeinden und verkauft ihn weiter an deren drei: Kölliken, Muhen und eben Oberentfelden. Zuletzt musste auch dieser Vertrag neu verhandelt werden.