Oberentfelden Von der Migroskasse an den Altar: Diese 28-jährige Aargauerin wird neue Pfarrerin von Oberentfelden An der Kirchengmeind vom 20. Juni wählt Oberentfelden die Nachfolge von Pfarrer Peter Hediger: Noemi Heggli (28) ist vorgeschlagen. Sie erklärt, was Gott für sie bedeutet, welche Aufgaben am meisten zu tun geben und was sie in der Kirche ändern möchte. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 20.06.2022, 17.38 Uhr

Noemi Heggli wird mit 28 Jahren Pfarrerin der Reformierten Kirche Oberentfelden. Chris Iseli

Mit 28 Jahren schliesst Noemi Heggli im Herbst die Pfarrausbildung ab, auch Vikariat genannt. Und sie wird wohl Pfarrerin der Reformierten Kirche Oberentfelden. Die Zetzwilerin ist jung, braucht Abwechslung im Alltag und liebt Gott. Eigentlich wollte sie nie Theologie studieren. «Schon gar nicht Pfarrerin werden», erzählt Heggli auf einem staubigen Stuhl in ihrem Büro. Dieses liegt im Pfarrhaus der Reformierten Kirchgemeinde Oberentfelden. Während sich hinter Heggli die Bibeln im Bücherregal reihen, stapeln sich auf dem Boden die Kartonkisten und machen auf den Personalwechsel im Pfarrhaus aufmerksam. Das mit dem Nichtpfarrerin-Werden hat nicht geklappt.

Nachfolgerin für Peter Hediger

Ihr Vorgänger Peter Hediger geht in Rente und sie habe sich auf die Stelle beworben. Erfolgreich. Den Vorstellungsgottesdienst hat Noemi Heggli bereits gehalten, formell gewählt wird sie an der Kirchgemeindeversammlung vom 20. Juni. Sagt die Versammlung Ja, wird Heggli am 1. September die 70-Prozent-Stelle als Pfarrerin des Pfarrkreises Ost antreten und zusammen mit Andreas Wahlen (Pfarrkreis West) das Pfarrduo der Reformierten Kirche Oberentfelden bilden.

Begonnen habe alles, als sie noch in der Kantonsschule war, erinnert sich Heggli. «Ich habe die Theologiewoche in Kappel damals nur aus Interesse besucht.» Dann habe sie rausgefunden, dass dies ihr Ding sei, sagt sie lachend. Die Sinn- und Lebensfragen, Erörterungen zu Gott und Mensch, all das habe zu ihrer Entscheidung geführt, Theologie zu studieren. Während des Studiums arbeitete sie jeweils am Wochenende an der Migroskasse und im Service einer Bar. Beides habe ihr viel Freude gemacht, weil sie die Begegnungen mit den Menschen schätze.

Heggli sagt: «Ich mag Lebensgeschichten. Man kann viel daraus lernen.» Im Bachelorstudium absolvierte sie ein halbjähriges Praktikum in der Oberentfelder Kirche. Dies blieb ihr in so guter Erinnerung, dass es die finale Entscheidung für ihre Bewerbung in Oberentfelden war.

Zum Vikariat überzeugt

Für einmal sitzt sie auf den Bänken und steht nicht vor dem Altar. Chris Iseli

Das Vikariat reizte sie zuerst wenig, doch aufgrund der kurzen Dauer und der vielfältigen Lernmöglichkeiten änderte Heggli schnell ihre Meinung. «Nach einem halben Jahr hat es mich gepackt.» In wenigen Wochen schliesst sie das einjährige Vikariat in Gossau ZH ab, bevor sie sich im Herbst – nach den Prüfungen und der Ordination – Pfarrerin von Oberentfelden nennen kann.

Gestartet hat sie die Ausbildung mit Hospitationen, Gebeten, Lesungen und wöchentlicher Spitalseelsorge. Später kamen ganze Gottesdienste, Taufen, Abdankungen und Unterricht dazu. Dies alles gehört ab September nicht mehr zur Ausbildung, sondern zu ihrem beruflichen Alltag. Sie habe zudem viele Büroarbeiten zu erledigen, obwohl sie viel lieber für die Leute da wäre. Die Administration in ihrem Beruf werde unterschätzt. Noemi Heggli sagt: «Pfarrerin sein ist mehr als nur Gottesdienste leiten.»

Sie will junge Menschen zurück in der Kirche

Als Pfarrerin ist sie auch für die Seelsorge zuständig. «Die Seelsorge ist für mich wie ein Spiegel. Man schaut auf das eigene Leben und betrachtet Facetten davon neu», sagt sie. Es sei eine Leidenschaft, Menschen in allen Lebenslagen begleiten und stärken zu dürfen. «Ich gebe keine Antworten, sondern stelle Fragen, im Wissen, dass jede und jeder Experte seines eigenen Lebens ist.» Zu Beginn des Theologiestudiums wollte sie eigentlich Seelsorgerin werden, nun wird sie Pfarrerin, wobei die Seelsorge auch zum Job dazugehöre. Diesen Bereich wolle sie in der Reformierten Kirche Oberentfelden spezifisch ausbauen. Ab September möchte sie nicht die komplette Kirche auf den Kopf stellen. Aber:

«Ich will die Kirche zu einem Ort machen, wo man sich wohlfühlt und Gott erleben kann.»

Sie sei überzeugt, dass Gott allen auf verschiedenster Weise begegnen könne, und dem möchte sie Raum geben. Dazu gehöre auch, die jungen Menschen mehr einzubeziehen. Die Kirche habe einige Generationen verloren. «Ich suche einen Weg zwischen der Tradition und Innovation», verrät Heggli zu ihrem künftigen Plan als Pfarrerin.

Gott als täglicher Begleiter

Ihr Job brauche viel Energie und Kraft, erzählt sie. Deshalb starte sie jeden Morgen mit einem Gebet und Stille. «Es hilft mir, bewusst durch den Tag zu gehen.» Der Glaube an Gott ist ihr täglicher Begleiter. So begleitet er sie bei der Arbeit, in der Freizeit draussen in der Natur, beim Joggen, Tanzen, Kochen oder Gitarre-Üben. «Es ist eine Einstellung zum Leben, die all meinem Tun vorausgeht», sagt sie. «Gott ist für mich vollkommene Liebe und Barmherzigkeit.» Er gäbe ihr Kraft, schaffe Dankbarkeit und Lebensfreude: «Ohne Gott macht das Leben für mich keinen Sinn.»

