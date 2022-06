Oberentfelden: Neue Nutzungsplanung sieht Dorfkern-Stärkung vor

Oberentfelden Neue Nutzungsplanung sieht Stärkung des Dorfkerns vor – Einkaufszentren sind dort erwünscht Oberentfelden revidiert die Bau- und Nutzungsordnung. Eingezont wird nur eine schmale Landfläche, an anderen Orten will die Gemeinde dafür auf leicht höhere Bauten setzen. Auf Wunsch der Bevölkerung wurde das Mitwirkungsverfahren bis zum 8. August verlängert. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 02.06.2022, 19.00 Uhr

Das Zentrum von Oberentfelden vom Kirchturm der reformierten Kirche aus gesehen. Emanuel Per Freudiger (09.09.2014)

Ungefähr alle 15 bis 20 Jahre gehen die Gemeinden über die Bücher und bringen ihre Bau- und Nutzungsordnung (BNO) auf den neuesten Stand. In Oberentfelden ist es nun wieder soweit: Der Entwurf wurde von der Gemeinde ausgearbeitet, ab heute Freitag, 3. Juni, läuft das öffentliche Mitwirkungsverfahren (einsehbar unter www.ortsplanung-oberentfelden.ch).

Am Mittwochabend informierten die Gemeindeverantwortlichen die Bevölkerung näher dazu. Dass das Vorhaben viele betrifft, zeigte sich auch an den rund 70 Personen, die erschienen waren. Gemeindeammann Markus Bircher freute sich: «Wir hoffen, dass möglichst viele an der Mitwirkung teilnehmen, so ist die BNO breit abgestützt.»

An der Informationsveranstaltung zur BNO in Oberentfelden waren alle Stühle besetzt. Daniel Vizentini

Auf mehrfache Bitte der Anwesenden gab sich der Gemeinderat nach der Veranstaltung auch bereit, die sonst überall übliche Mitwirkungsfrist von 30 Tagen um etwa einen Monat zu verlängern – neu bis zum 8. August. Mitwirken soll man am liebsten digital, wie Petra Brodmann vom zuständigen Raumentwicklungsbüro Planar hervorhob. Klassisch per Briefpost geht aber auch.

Das Dorfzentrum wird planerisch zweigeteilt

Die Revision sei «sehr umfassend», erklärte Andrea Gammeter vom Büro Planar. Viel sei geprüft und geändert worden. Einerseits um die BNO an die neuen Gesetze und Begrifflichkeiten anzupassen, andererseits um die neuen Visionen für Oberentfelden gemäss dem Räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) von 2019 umzusetzen.

Der wichtigste Punkt sei dabei die Stärkung des Ortskerns. Die laut den Planern relativ grosse Zentrumszone von Oberentfelden ist in der neuen BNO deshalb in zwei Unterzonen geteilt worden: Eine Zone A im engeren Dorfkern um das Gasthaus Engel herum und eine Zone B, die etwa auch das Ammann-Center beinhaltet oder die Gebäude an der Schönenwerderstrasse bis zur Isegüetlistrasse.

Das Gasthaus Engel, quasi der Kern der Gemeinde. Britta Gut (21.09.2020)

Für das Zentrum sowie für weitere punktuelle Flächen, etwa bei der Gerbegasse/Tanngasse oder der Nordstrasse, soll eine Gestaltungsplanpflicht für künftige Überbauungen gelten. Um den Dorfkern zu stärken, werden die heutigen Mischzonen reduziert. Die Häuser um die Behmenstrasse herum werden deshalb neu zur reinen Wohnzone erklärt. Dadurch würde das Gewerbe mehr im Zentrum konzentriert, wo auch eine grössere Ausnützung erlaubt werden kann. Einkaufszentren etwa seien eher dort willkommen statt wie bisher in den Zonen am Dorfrand.

Die grossen Arbeitszonen im Ausserfeld bleiben aber auch bestehen. Die Flächen entlang der Suhrentalstrasse sind weiterhin für grosse Industrie- oder Logistikfirmen gedacht. Neu wird um die Industriestrasse herum eine zweite Zone getrennt geführt, wo eher arbeitsplatzintensivere Dienstleistungsbetriebe erwünscht sind.

Das Ausserfeld bleibt eine wichtige Arbeitszone. Daniel Vizentini

Nur eine kleine Einzonung, sonst vor allem Aufzonungen

Neu eingezont wird nur eine kleine Fläche: Der Landstreifen südlich entlang des Dreizelgenwegs ist bereits erschlossen und soll bis zu zweigeschossig bebaut werden dürfen. «Wir haben insgesamt noch rund zwei Hektaren Landreserve für Wohnzonen. Die reichen gut aus und werden so belassen», sagte Andrea Gammeter. Einzig beim Gebiet um das Alterszentrum Zopf soll es eine kleine Änderung geben, damit eine Erweiterung möglich wird.

Das Oberentfelder Alterszentrum im Zopf könnte dereinst ausgebaut werden. Daniel Vizentini (2.6.2021)

Oberentfelden setzt dafür auf Aufzonungen: Die Gebiete um den «Zopf» werden zur Wohnzone mit bis zu vier Geschossen (heute drei), diejenigen an der Uerke südlich der Aarauerstrasse zur Wohnzone mit bis zu drei Geschossen (heute zwei). Es werden Anreize geschaffen für eine bessere Ausnutzung der Grundstücke, für mehr statt grössere Wohnungen.

«Wir wollen eine Innenentwicklung, aber nur mit Qualität», so Andrea Gammeter. Bauprojekte würden deshalb auch von einer unabhängigen Fachperson geprüft. Funktionierende Quartiere sollen zudem erhalten werden. Namentlich genannt wurden die Gebiete um die Tanngasse, Brunnmatten, Holzstrasse, Musterplatz, Roggen-/Kornweg oder Igelweg. Unbebaute, naturnahe Landschaften bleiben geschützt.

An verschiedenen Posten konnte sich die Bevölkerung näher informieren. Daniel Vizentini

