Nadia Meierhans wuchs mit zwei Vätern auf.

Oberentfelden Mit zwei Vätern aufwachsen? Für Nadia Meierhans war dies kein Problem Die 20-jährige Oberentfelderin setzt sich aus eigener Erfahrung als Tochter zweier Väter für die «Ehe für alle» ein. Sie will klarstellen, dass man sehr gut mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen kann. 18.09.2021, 05.00 Uhr

Nadia Meierhans am inoffiziellen Hochzeitsfest ihrer Väter Thomas (links) und Hermann vor drei Jahren. Zur Verfügung gestellt

In einer Woche stimmt die Schweiz über die «Ehe für alle» ab. Bei einem Ja werden gleichgeschlechtliche Paare zivil heiraten und somit rechtlich gleich behandelt werden können wie heterosexuelle. Es gibt aber Menschen, die Mühe haben damit, weshalb überhaupt abgestimmt wird: Bundesrat und Parlament haben die «Ehe für alle» eigentlich bereits abgesegnet, gegen diesen Beschluss wurde aber das Referendum ergriffen.

Die Ehe solle eine Verbindung ausschliesslich zwischen Frau und Mann bleiben, weil nur dadurch Kinder auf natürliche Weise entstehen können, sagen die Gegner. Sie befürchten ein Identitätsproblem, wenn Kinder ohne Vertreter beider Geschlechter aufwachsen. Die Befürworter hingegen sagen: Die Zuwendung der Eltern gegenüber ihrem Kind ist keine Frage des Geschlechts.

Bei so viel Spekulation darüber, wie ein Mensch besser oder schlechter aufwächst, macht es wohl am meisten Sinn denen zuzuhören, die es selbst erlebt haben: Seit Nadia Meierhans sieben Jahre alt ist, ist ihr Vater Thomas mit einem Mann zusammen. Mit 11 Jahren stirbt ihre Mutter an Krebs, fortan wächst sie mit zwei Vätern auf.

«Gestört hat mich das nie», sagt die heute 20-Jährige, die als Fachfrau Betreuung bei der Stiftung Schloss Biberstein arbeitet. In der Schule seien zwar schon Sprüche gefallen über ihre Väter wie: «Dasch jo grusig» oder «jetzt wirst du sicher lesbisch». Doch sonst sei ihre Familiensituation kein Thema gewesen, wie sie sagt. Selbst in der Kirche nicht: Zu ihrer katholischen Firmung in Schöftland erschienen ihre Väter gemeinsam, keiner schaute schräg oder sagte etwas.

«Niemand hat nur die Eltern als Bezugspersonen.»

In den grösseren oder kleineren Dörfern, in denen sie wohnte, wie Gränichen, Kölliken, Staffelbach, Muhen, Holziken oder heute Oberentfelden, gab es kaum Probleme. «Überall war ich aber die einzige mit zwei Vätern», sagt sie. Als Nadia Meierhans in die Pubertät kam, setzte zwar auch bei ihr die übliche Rebellion ein. Aber alles in normalsten Rahmen. «Wir hatten viel Streit, von allem mit meinem Stiefvater Hermann, der strenger war», erinnert sie sich. Doch auch bei ihm fühlte sie sich stets aufgehoben.

Sie findet zwar schon, dass Kinder Bezugspersonen beider Geschlechter brauchen. Doch: «Niemand hat nur die Eltern als Bezugspersonen.» Bei ihr waren es die Lehrerinnen oder die Kolleginnen ihrer Väter. Als die Menstruation bei ihr einsetzte, war es aber dennoch Thomas, der sie normal und problemlos aufklärte und mit ihr die ersten Binden kaufen ging, wie sie sagt.

Nur spät merkten sie: Die eingetragene Partnerschaft bietet weniger Rechte

Nadia Meierhans tritt nun vor die Öffentlichkeit, weil sie klarstellen will, dass man als Kind sehr gut mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen kann. In den Sozialen Medien wirbt sie aktiv für ein Ja bei der Abstimmung.

2018 liessen ihre Väter die Partnerschaft am Standesamt Schöftland eintragen und feierten mit Familie und Trauzeugen. Das grosse Fest fand später im Schwarzwald statt, am letzten Wohnort ihres Stiefvaters Hermann. «Wir haben immer von einer Hochzeit gesprochen», sagt Nadia Meierhans. Ihr Vater Thomas erzählt:

«Uns war wichtig, dass wir unsere Beziehung offiziell machen konnten. Ausser bei der Adoptionsfrage dachte ich, dass alles mit einer heterosexuellen Ehe gleichgestellt wäre.»

Mit der Zeit merkten sie aber, dass bei einer eingetragenen Partnerschaft eben doch nicht die gleichen Rechte gelten wie bei einer Ehe. Für Hermann gibt es etwa keine Möglichkeit einer erleichterten Einbürgerung, er könnte nicht den Heimatort von Thomas annehmen. Und auch betreffend Hinterlassenschaft oder Lebensversicherung gibt es Unterschiede.

«Wir warten nur darauf, endlich heiraten zu können»

Wie würde Nadia Meierhans reagieren, wenn die «Ehe für alle» an der Urne abgelehnt wird? «Das würde noch mehr beweisen, wie hängengeblieben wir in der Schweiz sind», sagt sie. Bei einem Ja bliebe ihr die Hoffnung, dass hierzulande «noch nicht alles verloren ist». Dann würden ihre Väter sicher auch endlich offiziell heiraten, wie sie sagt.

«So wie ich meinen Vater kenne, wird er sicher ein grosses Fest machen», – was Thomas Meierhans sofort bestätigt: «Wir sind eine Familie und fühlen uns wie eine Familie», sagt er. «Wir warten nur darauf.»