Oberentfelden «Es fährt kein Zug nach Irgendwo» – Die Theatergesellschaft Oberentfelden reizt die Lachmuskeln Die Theatergesellschaft Oberentfelden hat sich in ihrer 112. Saison eine Komödie in vier Akten vorgenommen. Peter Weingartner 16.12.2021, 18.31 Uhr

Eine reizvolle Konstellation: Ein illustrer Haufen Zugpassagiere wird an einem gottverlassenen Bahnhof zwischengelagert. Unterendloch heisst das Kaff irgendwo zwischen Olten und Basel. Jetzt heisst es für die Schicksalsgemeinschaft: sich arrangieren. Zumal auch die Handyverbindung ausfällt. Dabei haben die meisten ihre Termine und möchten möglichst schnell weiter.

Dankbare komödiantische Charaktere auf der Bühne

Die Theatergesellschaft Oberentfelden hat sich in ihrer 112. Saison eine Komödie in vier Akten vorgenommen: «Es fährt kein Zug nach Irgendwo». Regisseur Nicolas Russi hat die deutsche Vorlage auf Schweizer Verhältnisse adaptiert, ohne den SBB auf die Gleise trampen zu wollen, rein komödiantisch. Denn wer nun dieses Bahnhöfli bevölkert, das sind Typen, fast gar Karikaturen. Da ist die gestresste Businesswoman mit wichtigem Termin in Basel. Oder die Motivationstrainerin mit ihrem furchtbar positiven Denken. Und auch ein Verschwörungstheoretikerin mischt mit.

Eine Frau will ihren Mann an ein Paarweekend mit Gesprächstherapie schleppen, doch der «hirnamputierte Motorenchnübli» hat kein Musikgehör. Und da ist da noch der überkorrekte Polizist Turi Tüpflischiisser, der eine Psychiatriepatientin in eine Institution bringen müsste. Schliesslich hat sich auch noch eine amerikanische Touristin in den Zug verirrt, der seine Passagiere in Unterendloch ausgeladen hat. Der Landstreicher Willi hält mit seinen Weisheiten und der Mundharmonika die Gesellschaft bei Laune.

Oldies-Chörli, Ehekrise und Situationskomik

Für Musik sorgt auch das gestrandete Quartett des Oldies-Chörlis, Frauen, die dem Alkohol zusprechen und mir Schlagern wie «Tränen lügen nicht» «Goodbye my love goodbye» oder «Die Liebe ist ein seltsam Spiel» die Handlung einschlägig untermalen. Auch in dieser Frauengruppe findet man Typen, so die Betty-Bossi-Tante mit ihren Speckschnecken.

Das Stück hat mehrere Handlungsstränge, die Ehekrise des Paars ist einer, die Suche nach der Psychiatriepatientin, vor der man Angst hat, ein anderer. Vor allem aber kommen Liebhaber von unzimperlichem Wortwitz, deutsch und englisch (oder was sich dafür hält) und Situationskomik voll auf ihre Kosten.

Noch ist Zeit bis zur Premiere am 8. Januar. Nicolas Russi rühmt an der Probe: «Der zweite Durchlauf war viel besser.» Die Herausforderungen des Regisseurs: Das Chaos auf dem Bahnsteig organisieren. Die Spielenden müssen schnell reagieren, die Koffer am richtigen Ort stehen.

Die Theatergesellschaft Oberentfelden kann auf Helfer hinter den Kulissen zählen. Und für die Kulissen, das Bühnenbild – im ersten Akt kommt ein Zug in Unterendloch an – haben Hansjörg Matter, Daniel Achermann und der Regisseur einmal mehr alles gegeben. Das Publikum wird Augen machen.

Premiere am 8. Januar – Vorverkauf läuft

Mit Premiere am 8. Januar und Derniere am 29. Januar sind elf Aufführungen auf dem Programm. Vorverkauf platzgenau über www.theateroberentfelden.ch. Montags, mittwochs und freitags von 13 bis 15 Uhr kann man auch telefonisch Tickets kaufen. Ein Covid-Zertifikat muss gezeigt werden. Benjamin Waber, Turi Tüpflischiisser und Vorstandsmitglied, rechnet mit etwas weniger Publikum wegen Corona, ist aber glücklich, dass der Verein die Sache seit Anfang September durchzieht: Alle Mitwirkenden sind geimpft oder genesen.