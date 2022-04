Oberentfelden Endspurt für den Neubau der Stiftung Orte zum Leben: Auf der Baustelle gab es ein Fest Am Freitag fand in Oberentfelden das Baustellenfest zum Neubau der Stiftung Orte zum Leben statt. Das Projekt liegt sehr gut im Zeitplan ‒ in wenigen Monaten soll die Schlüsselübergabe stattfinden. 27 Personen sollen künftig dort leben. Florian Wicki 09.04.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich über den Baufortschritt: Roger Lombardo, Geschäftsführer a.i. der Stiftung, Melanie Häfliger, Bauleiterin Halter AG, Daniel Kusio, Geschäftsführer Impact Immobilien AG, Angelo Ballerini, Projektleiter Halter AG (v.l.n.r.). Florian Wicki

Da dröhnt die Bohrmaschine, dort wird am Lift gearbeitet – das neue Wohnhaus der Stiftung Orte zum Leben, das die Institution im Oberentfelder Kirchenfeld bauen lässt, steht kurz vor der Vollendung.

Am gestrigen Freitag hat die Stiftung zusammen mit der Investorin Impact Immobilien AG und mit der Totalunternehmerin Halter AG ein Baustellenfest veranstaltet und mit den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern, die tatsächlich am Gebäude arbeiten, etwas Gutes getan.

Sowohl Impact Immobilien wie auch Halter haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich Projekte in der Region gebaut, wie beispielsweise das Töpferhaus in Suhr. Das merke man, sagte Roger Lombardo, ad interim Geschäftsführer der Stiftung Orte zum Leben: «Die beiden Firmen sind ein eingespieltes Team, die ganze Zusammenarbeit war sehr positiv.» Lombardo freut sich denn auch schon auf die Fertigstellung des Neubaus: «Die Schlüsselübergabe ist auf den 1. Juli geplant.» Und ist damit nicht alleine: «Die Klientinnen und Klienten, die in den Neubau ziehen, können den Umzug kaum erwarten.»

Trotz Anlaufschwierigkeiten und Corona ist man auf Kurs

Vor versammelter Baustellen-Equipe dankte erst Angelo Ballerini als Vertreter der Totalunternehmerin Halter AG erst Bauleiterin Melanie Häfliger und dann allen weiteren Beteiligten für die gute Arbeit – der Bau sei bisher sehr gut verlaufen, trotz Anlaufschwierigkeiten mit dem Kanton. Dieser störte sich erst am Schutzraum-Konzept des Wohnhauses, unterlag dann aber nach einer Beschwerde der Stiftung vor dem Regierungsrat. Der ganze Prozess verzögerte den Bau über ein Jahr – laut Ballerini fast länger als die ganze Planung (auch ein knappes Jahr) gedauert habe.

Und dann sei auch noch Corona dazugekommen – die Pandemie habe schon einen Einfluss auf die Bauarbeiten gehabt, aber immerhin keinen grossen. Ballerini ist denn auch froh, dass die Arbeiten inzwischen so weit fortgeschritten sind; durch den Rohstoffmangel und den Krieg in der Ukraine seien viele Baumaterialien inzwischen viel teurer geworden – und würden die Baukosten, wenn jetzt noch alles gebaut werden müsste, deutlich in die Höhe treiben. Das sei aber nicht der Fall, die geplanten Baukosten von 3,285 Mio. Franken (rund 6 Mio. Franken Gesamtinvestitionen) seien eingehalten worden.

Der Neubau der Stiftung Orte zum Leben in Oberentfelden befindet sich im Endstadium. Florian Wicki

«Ein Mangel pro Raum höchstens»

Nach Ballerini richtete auch Daniel Kusio als Geschäftsführer der Impact Immobilien AG ein paar wohlwollende Worte an die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter. Und verkündete schliesslich mit einem Augenzwinkern eine Zielvorgabe: Beim Töpferhaus habe man nach der Abnahme im Schnitt einen Baumangel pro Raum festgestellt – das gelte es nun zu unterbieten.

Nach den Ansprachen wurden die Anwesenden in der benachbarten Stiftung zum Mittagessen eingeladen. Und erhielten ein Geschenk, wie es auf Baustellenfesten üblich ist; in diesem Fall eine Taschenlampe.