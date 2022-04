Oberentfelden Die Werkstätten in der Alten Bürsti feiern Jubiläum und öffnen ihre Tore Am Wochenende vom 7./8. Mai werden auf dem Areal der Alten Bürsti in Oberentfelden die Türen der Ateliers oder Bandräume für die Bevölkerung geöffnet. Die inzwischen traditionsreiche «Open Bürsti» steht dieses Jahr im Zeichen des Zehn-Jahre-Jubiläums der Genossenschaft Alte Bürsti. 27.04.2022, 18.00 Uhr

Die Alte Bürst in Oberentfelden: In der früheren Walther-Bürstenfabrik sind in den letzten zehn Jahren einige Kreativbetriebe entstanden. zvg

«Liebe Fabrikbesitzerinnen, liebe Fabrikbesitzer» – so begrüsste Gemeindeammann Ruedi Berger vor etwas mehr als zehn Jahren die Genossenschafter der Alten Bürsti. Reich sind die frischgebackenen «Fabrikbesitzer» zwar nicht im eigentlichen Sinne – aber doch reich an Erfahrung.

In den vergangenen Jahren hat sich viel auf dem Areal verändert. Die «Alte Bürsti» ist ein regionales Zentrum für Handwerk und Kultur geworden. Viele neue Mieter sind eingezogen: Handwerker, Dienstleister, Kunst- und Kulturschaffende.

Die Gebäude wurden umgestaltet, neue Ateliers und Werkstätten sind entstanden, Bands üben in Musikräumen, Kurse und Workshops werden angeboten. Die Vielfältigkeit in allen Bereichen von Kultur, Handwerk und Dienstleistungen hat zugenommen.

zvg

Diese Vielfältigkeit soll nun am 7. und 8. Mai der Bevölkerung wieder einmal vor Augen geführt werden. Von A wie «Atelier TATI – Objekte aus Stein, Holz, Pflanzen», K wie «Kalligraphie», über L wie «Livemusik», S wie «Stoff-Werkstatt» oder T wie «Tattoos and Art», gibt es laut den Veranstaltern vieles zu entdecken.

zvg

«In einer Sonderausstellung zum Zehn-Jahr Jubiläum der Genossenschaft Alte Bürsti werfen wir nochmals einen Blick zurück in die Gründungszeit und begeben uns dann auf den Weg in die Gegenwart», schreiben sie. Selber Papierschöpfen, beim Speedpainting zuschauen und viele kulinarische Angebote gehören ebenfalls zum Programm. Bei schönem Wetter bleiben die Beizen am Samstag länger geöffnet. Für Unterhaltung ist gesorgt.

«Open Bürsti» 7. und 8. Mai, 10 bis 17 Uhr. Am Samstag Konzerte ab 17 Uhr und Beizenbetrieb bis 19 Uhr. Alte Bürsti, Köllikerstrasse 32, Oberentfelden. www.open-buersti.ch