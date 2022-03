Auto-Ausstellung zum letzten Mal im Tenniscenter Oberentfelden

Oberentfelden «Die Vorfreude steigt fast täglich»: Im Tenniscenter findet zum letzten Mal eine Auto-Ausstellung statt Nach zwei Jahren Pause findet die Auto-Ausstellung Aarau-West vom 11. bis 13. März 2022 wieder statt. Ein letztes Mal im Tenniscenter in Oberentfelden, bevor dieses abgerissen wird. Soraya Sägesser 07.03.2022, 05.00 Uhr

Martin Sollberger, Präsident der Sektion Aargau des Auto Gewerbe Verbands Schweiz, freut sich auf die diesjährige Durchführung der Auto-Ausstellung Aarau-West. Chris Iseli

In den letzten zwei Jahren wurde der Alltag heruntergefahren und lief mehrheitlich auf Stand-by. Viele Anlässe wurden verschoben, andere abgesagt. Unter ihnen auch die Auto-Ausstellung Aarau-West. Nach der zweijährigen Zwangspause ist die Ausstellung wieder zurück. Das freut nicht nur Autoliebhaberinnen und -liebhaber, sondern auch die verschiedenen Aussteller sowie die Veranstalter: die Sektion Aargau des Auto Gewerbe Verbands Schweiz (AGVS).

Ungewisse Planung Anfang des Jahres

Als die Planung im Januar startete, sei unklar gewesen, ob die diesjährige Auto-Ausstellung stattfinden könne. Die Veranstalter haben die Anmeldungen an die Garagisten verschickt und waren zuerst kritisch, wie die Reaktionen ausfallen. «Das E-Mail ist heiss gelaufen», sagt Martin Sollberger, der Präsident der AGVS, überrascht.

Die Reaktionen auf die Ausstellung seien sehr positiv ausgefallen. «Die Aussteller sehen wie wir das Glas halb voll und nicht halb leer», erzählt er. Falls die Coronabestimmungen immer noch kritisch gewesen wären, hätten die Veranstalter einen Plan B gehabt.

140 Neuwagen werden präsentiert

Die Ausstellung findet vom 11. bis am 13. März im Tenniscenter in Oberentfelden statt. Die dreitägige Veranstaltung wird am Freitagnachmittag durch die Rede von Martin Sollberger eröffnet. Rund 20 Garagisten vertreten 35 Automarken und präsentieren zusammen 140 Neuwagen an dem Wochenende.

Ein weiteres Highlight der Ausstellung seien die beiden Stände der Berufsverbände. «Dies ist vor allem für das junge Publikum spannend, das sich für eine Ausbildung in der Automobilbranche interessiert», so der Präsident. Die Sektion Aargau des Auto Gewerbe Verbands Schweiz sei optimistisch eingestellt und erwarte eine gleiche Anzahl an Besucherinnen und Besucher wie vor der Coronapandemie. «Wir haben ein gutes Gefühl», so Sollberger.

Ein letztes Mal in Tenniscenter

Vor zehn Jahren fand die erste Auto-Ausstellung im Tenniscenter Aarau-West statt. Die diesjährige Ausstellung ist die «Dernière» in dieser Lokalität, bevor das Tenniscenter abgerissen wird. «Wir sind froh, können wir die Ausstellung nochmals in den Tennishallen durchführen. Da mussten wir für die Planung lediglich die Pläne aus der Schublade nehmen», so Martin Sollberger.

Der neue Standort für das kommende Jahr sei noch unklar, doch die Suche sei am Laufen. «Momentan werden einige Lokalitäten angeschaut, damit die Ausstellung kein weiteres Jahr ausfallen wird», sagt er.

Das Tenniscenter Aarau-West beherbergt die Auto-Ausstellung ein letztes Mal. Severin Bigler / AGR