Oberentfelden Die Schule hat genug von Vandalismus und Littering – und installiert Kameras Wiederholte Schmierereien, Schäden sowie massives Littering: Beim Bezirksschulhaus in Oberentfelden wurden weitere Kameras installiert. Die ersten, beim Eingangsbereich, konnten die Vandalenakte nur teilweise unterbinden. Daniel Vizentini 10.01.2023, 05.00 Uhr

Das Bezirksschulhaus in Oberentfelden. Bild: Britta Gut (27.10.2020)

Schulareale im ganzen Kanton werden zunehmend kameraüberwacht. Nun wird auch die Anlage beim Bezirksschulhaus Isegüetli in Oberentfelden erweitert: Per 1. Januar stehen neu auch auf der Ostseite des Gebäude Überwachungskameras. Dies wegen wiederholter Schmierereien an der Fassade sowie massivem Littering, wie Kevin Friker, Gemeinderat und Präsident der Kreisschule Entfelden, auf Anfrage erklärt. Auch der Veloständer wird neu überwacht.

«Trotz pädagogischer Massnahmen und punktueller Präsenz der Hauswarte vor Ort konnte nicht verhindert werden, dass oft an unterschiedlichen Fahrrädern Manipulationen stattfanden», sagt er. «Dies nicht nur zum Ärger der Schülerinnen und Schüler, sondern auch der Eltern.»

Kreisschulpräsident und Gemeinderat Kevin Friker (SVP). Bild: zvg

Die Videoüberwachung an der Kreisschule Entfelden ist nicht neu: Ab November 2020 wurden beim Eingang und Vorplatz des Bezirksschulhauses Kameras installiert, «nachdem wiederholt grössere Schäden an Gebäuden verursacht worden sind, die jährlich mehrere Tausend Franken ausmachten». Betroffen waren etwa Storen, Fensterscheiben, die Leichtbaufassade oder die grosse Uhr. Es kam auch zu Sprayereien oder sogar zu Einbrüchen, sagt Kevin Friker.

Die Kameras zeigten offenbar Wirkung: Die Schäden hätten sich reduziert. «In einem Fall hat die Aufzeichnung Hinweise zur Täterschaft geliefert.» Das öffentliche Schulareal werde oft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Treffpunkt genutzt. «Das ist auch in Ordnung so, sofern die allgemeingültigen Regeln eingehalten werden.»

Im August wurde die Primarschulanlage Aare in Aarau mit Überwachungskameras ausgestattet, nachdem sie in den Sommerferien von Vandalen heimgesucht worden war. In den dortigen Oberstufenschulhäusern gab es diese längst schon.