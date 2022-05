Pfarrer Peter Hediger: die treue Seele, die Rockmusik liebt

Oberentfelden Der Pfarrer, der Rockmusik liebt: Peter Hediger geht nach 40 Jahren in Rente Er blieb der Reformierten Kirchgemeinde Oberentfelden seit seinem Studienabschluss treu. Sonntag erlebt Pfarrer Peter Hediger nun seinen Abschiedsgottesdienst. Oberentfelden mit seiner relativ hohen Sozialhilfequote beschreibt er als ein spannendes Pflaster, wo die Menschen nicht so elitär eingestellt seien wie anderswo. Daniel Vizentini 19.05.2022, 05.00 Uhr

Peter Hediger arbeitete seit 1982 in der Kirche Oberentfelden. Alex Spichale

Als Peter Hediger 1982 als 25-Jähriger kurz nach seinem Theologiestudium die Stelle an der reformierten Kirche Oberentfelden antrat, war ihm vor allem eines wichtig: Er wollte eine offen eingestellte, lebendige Kirchgemeinde leiten könnten. «Das Angebot an Stellen war noch gross damals, man konnte regelrecht aussuchen, wohin man wollte», erinnert er sich. Für Oberentfelden sprach auch, dass er die Kirche im Team-Pfarramt leiten durfte, unterstützt von diakonischen Mitarbeitenden.

Enttäuscht wurde Pfarrer Peter Hediger in den letzten bald 40 Jahren nicht: Oberentfelden entpuppte sich tatsächlich als die spannende Kirchgemeinde, die er erwartet hatte. «Hier kann man wirklich noch experimentieren», sagt er beim Gespräch in seinem nun leergeräumten Büro im Kirchgemeindehaus. «Es gibt viel Potenzial für neue Formen von Gottesdiensten und für die Jugendarbeit.» Noemi Heggli, die im Juni voraussichtlich als seine Nachfolgerin gewählt wird, könne sich auf guten, kreativen Nährboden freuen.

Dabei hat sich in den letzten 40 Jahren einiges in der Kirchgemeinde verändert: Nicht nur die Anzahl Stellen gingen zurück – auch Peter Hediger musste sein Pensum über die Jahre von 100 auf 65 Prozent senken –, sondern auch die Anzahl Mitglieder der Kirche. Heute seien es in Oberentfelden rund 2000 Personen, Tendenz weiter sinkend. «Der religiöse Markt ist sehr umkämpft», sagt er. Dafür setze die reformierte Kirche vermehrt auf Qualität statt auf Quantität.

Oberentfelden sei menschlich ein spannendes Pflaster

Potenzial für Neues in der Kirche sieht Peter Hediger heute bei den Formen, wie sich die Gemeinschaft mit Gottes Wort auseinandersetzt. Als Beispiele nennt er Hausgemeinden, kleinere Kreise, die 11-vor-11-Gottesdienste oder die Feierabend-Gottesdienste um 19 Uhr, teils auch vor Ort in den Fabriken oder anderen Arbeitsbetrieben.

In einem kleineren Rahmen will Peter Hediger in der Kirche aktiv bleiben. Die Freude an der Auseinandersetzung mit theologischen Fragen ist ihm denn auch nie verleidet, auch wenn dies ihn schon seit Kindesalter begleitet. In Lenzburg in einer kirchlich geprägten Familie aufgewachsen – seine Tante war Diakonin und sein Vater in der Kirche engagiert –, prägte ihm dieses Umfeld und die Hingabe für Menschen am Rande der Gesellschaft stark. Auch heute, nach 40 Jahren als Pfarrer, sagt er:

«Am schönsten waren die Begegnungen mit den Menschen.»

Oberentfelden ist mit seiner relativ hohen Sozialhilfequote ein spannendes Pflaster. Peter Hediger schätzt vor allem, dass man nicht so elitär eingestellt ist wie an anderen Orten. Auch der interreligiöse Dialog klappe gut, die ökumenischen Gottesdienste seien jeweils kleine Höhepunkte, so wie auch die Mittwochsgottesdienste in der lokalen Stiftung Orte zum Leben für Menschen mit Beeinträchtigungen. «Trotz oder gerade dank ihrer Einschränkungen machen die Menschen dort ganz eigene religiöse Erfahrungen, haben weniger intellektuelle Schranken.»

Manche Dinge blieben auch nach 40 Jahren gleich

In den letzten 40 Jahren haben sich zwar Dinge in und um die Kirche verändert, im Kern sei aber vieles gleich geblieben. In der Seelsorge etwa stellen die Menschen nach wie vor dieselben Fragen betreffend die Dinge, die sie belasten: etwa Krankheit, materielle Not oder psychische Probleme. Auch bei Beziehungsfragen sei die Kirche weiterhin sehr gesucht. Seltener geworden seien hingegen Probleme betreffend Drogen- oder Alkoholmissbrauch.

Eine Entwicklung in der Gesellschaft macht ihm dafür umso mehr Sorgen: Dass das Leben sich zu oft nur noch um technische Dinge dreht. Gerne sähe Peter Hediger, dass man mehr im Hier und Jetzt und weniger in der virtuellen Welt lebt. Und ihm ist auch wichtig: Der Sonntag sollte nicht als ein Arbeitstag, sondern als ein heiliger Tag respektiert werden, wo eine Atmosphäre der Ruhe herrscht.

Er wusste nie, wie lange er gesund leben können würde

So sehr Peter Hediger seine Arbeit als Pfarrer genossen hat: Natürlich freut er sich auf mehr Freizeit. Reisen steht auf dem Programm, Fotografieren, als grosser Musikfan wird er sich mehr seiner grossen Vinylsammlung widmen können – Peter Hediger ist seit den 60ern ein grosser Fan der Rockband Deep Purple.

Er werde sicher auch mehr Velo fahren, wie er sagt, und allgemein auf seine Gesundheit achten. Als Diabetiker Typ 1 wusste er früher nie, wie lange er noch gesund werde leben können. Nach dem Studium wollte er die Stelle deshalb schnell antreten, heiratete drei Jahre später seine Ehefrau Johanna, bekam zwei Töchter, hat inzwischen auch zwei Enkelinnen. «Und jetzt stelle ich fest, dass ich pensioniert werde!», sagt Peter Hediger und dankt Gott für alles, was er erleben durfte. «Ich werde es sehr vermissen.» Sein Abschiedsgottesdienst findet diesen Sonntag, 22. Mai, um 9.30 Uhr, statt.