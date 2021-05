Oberentfelden Jetzt bangt auch das «Böröm» wegen Corona um seine Finanzen Das Oberentfelder Musiklokal hat ein Crowdfunding gestartet. Das Ziel: Sechs Monate Fixkosten, total 18'000 Franken. Nach vielen Bars oder Restaurants ist es nun das erste grössere Kulturlokal der Region, dass auf die finanzielle Unterstützung seiner Fans und Gäste hofft. Daniel Vizentini 03.05.2021, 05.00 Uhr

Das «Böröm» ist vor allem bei Rockfans der Region sehr beliebt. zvg

Verschiedenen Gastrolokale der Region konnten in den vergangenen Monaten auf die Solidarität ihrer Stammgäste zählen. Das Restaurant Post in Unterentfelden etwa konnte über die Internetplattform Lokalhelden.ch 53'330 Franken zusammenbekommen, um die Coronazeit zu überstehen. In Oberentfelden sammelte der Gasthof Engel 22'640 Franken – nicht direkt an Spenden, sondern mit dem Verkauf von Gutscheinen, die mit der Öffnung der Gastrostätten eingelöst werden können.