Oberentfelden erhält ersten öffentlichen Spielplatz

Oberentfelden Dank der Kirche erhält die Gemeinde ihren ersten öffentlichen Spielplatz Unterentfelden hat Spielplätze im Dorf, Oberentfelden aber nur Spielflächen bei der Schule oder am Waldrand. Die katholische Kirche ändert dies nun: Am Palmsonntag wird der neue Spielplatz «Martins Arche» eingeweiht, unmittelbar bei der grossen Migros und der Haltestelle Uerkenbrücke. Daniel Vizentini 09.04.2022, 05.00 Uhr

Der neue Spielplatz «Martins Arche» wird am 10. April an Palmsonntag eingeweiht. Daniel Vizentini

Zum 50-Jahr-Jubiläum wollte sich die katholische Pfarrei St.Martin Entfelden etwas schenken, was gemeinnützig ist und längere Zeit währt. Sie kam so auf die Idee für einen öffentlichen Spielplatz. Gleich neben der Kirche liegt dieser schon fast strategisch auf dem Weg zu Fuss von der Migros oder der Bahnhaltestelle Uerkenbrücke ins Dorf. Für Eltern mit jungen Kindern wohl ein wahrer Segen – und ein willkommener Begegnungsplatz, an denen es im Siedlungsgebiet von Oberentfelden fehlt.