Alte Bürsti: Wie die Kreativbetriebe überlebt haben

Oberentfelden Alte Bürsti: Nur dank beherztem Einsatz mehrerer Gewerbe- und Kunstschaffenden blieben die Kreativbetriebe erhalten Die Genossenschaft Alte Bürsti feiert ihr Zehnjähriges. Zuvor hatte sie zwei Jahre lang für den Erhalt der alten Walther-Fabrikräume gekämpft. An der «Open Bürsti» dieses Wochenende wird diese Geschichte in einer Sonderausstellung wiederauferlebt.

Ohne den beherzten Einsatz der damaligen Vereinsmitglieder wäre das Areal der «Alten Bürsti» heute wahrscheinlich eine Grossüberbauung mit Mehrfamilienhäusern – farblos und austauschbar, so wie viele in der Region. 1993 wurde die Produktion in der früheren Walther-Bürstenfabrik eingestellt, schon zuvor waren vereinzelte Räume vermietet worden an Gewerbetreibende, Künstler, Kultur- oder Vereinslokale.

Dieses freie Biotop, in dem Kreatives und zu Beginn vielleicht auch Schräges entstand, war aber nicht allen Menschen in der Gemeinde genehm. Die berühmte Walther-Fabrik war der grosse Stolz vieler Alteingesessenen in Oberentfelden gewesen. «Die Verwandlung in eine Art Villa Kunterbunt schmerzte einigen derart, dass sie die alten Fabrikräume lieber ganz weghaben wollten», erinnert sich Philipp Wehrli. Seit 1994 mit seinem Grafikatelier PW-Grafics und mit der Musikbar «Böröm Pöm Pöm» eingemietet, war er praktisch von Beginn weg Teil der Bewegung, die die Räume in der Alten Bürsti vor dem damals drohenden Abriss verteidigten.

Anstelle der früheren Bürstenfabrik sind zahlreiche Kreativbetriebe in der Alten Bürsti in Oberentfelden eingemietet. Daniel Vizentini

Schandfleck für die einen, kreatives Herz der Gemeinde für die anderen

Viele Menschen betrachteten die Alte Bürsti als einen Schandfleck der Gemeinde, ohne zu wissen, was dort genau geschah. Auch aus diesem Grund veranstaltete die von Kleinfirmen bis zu Hobbywerkern bunt durchmischte Mieterschaft jeweils am ersten Maiwochenende die «Open Bürsti», den grossen Tag der offenen Tür, der inzwischen Tradition hat und dieses Wochenende erneut stattfindet.

«Wir wollten der Bevölkerung zeigen, dass das Areal voller Leben ist», sagt Philipp Wehrli. Inzwischen ist die «Open Bürsti» zu einem kleinen Volksfest angewachsen und vielleicht das grösste, jährlich wiederkehrende Happening in Oberentfelden.

Dieses Mal soll speziell auch das zehnjährige Bestehen der Genossenschaft gefeiert werden, die die Alte Bürsti 2012 offiziell übernahm und seitdem verwaltet. Bei einem Treffen diese Woche erinnerten sich auch Silvia Plüss, Michel Veuve und Martin Häfeli an deren Anfänge. Oberentfelden hatte 1996 die Gebäude von der Firma Walther übernommen, im Austausch gegen Bauland an einer anderen Stelle. Die nötigen Investitionen in Millionenhöhe wurden dem Gemeinderat aber zu viel, er entschied deshalb, das Areal zu verkaufen.

An der Sommergmeind 2010 wurde das Thema intensiv diskutiert, die Stimmung war angeheizt, das Dorf gespalten. Zuvor hatten die vielen Mieter der Alten Bürsti eine Petition für deren Erhalt mit 1770 Unterschriften zusammengebracht. Der Rückhalt von Teilen der Bevölkerung war da. Andere wiederum wollten den «Schandfleck» weiterhin weghaben. Mit nur fünf Stimmen unterschied brachte der Gemeinderat den Kredit für einen Gestaltungsplan für das Areal an der Gemeindeversammlung durch.

Wegen fünf Stimmen Unterschied hätten sie beinahe aufgegeben

«Wir wollten eigentlich aufgeben», erzählt Philipp Wehrli. Sie wurden aber ermutigt, ein Referendum zu lancieren, gingen im Dorf von Tür zu Tür und brachten die nötige Anzahl Unterschriften zusammen. Am 26. September 2010 kam die grosse Erleichterung: Mit 839 zu 752 Stimmen schickte das Volk den Antrag des Gemeinderats bachab.

Die Kreativbetriebe in der Alten Bürsti mussten für den Erhalt ihrer Räume kämpfen. Das Stimmvolk stützte sie beim Referendum 2010. Daniel Vizentini

Nach dem Referendumssieg der Aktivisten war der Gemeinderat dann bereit, eine Lösung zu akzeptieren, die bereits zuvor vorgeschlagen worden war: Aus der IG Alte Bürsti sollte eine Genossenschaft werden, die das Areal von der Gemeinde im Baurecht übernimmt. Als Vertragsdauer wurden 30 Jahre abgemacht – verglichen mit üblichen Baurechtsverträgen eher wenig, doch es war damals das meiste, das man herausholen konnte.

Schon bei der Referendumsabstimmung hatte die IG als Argument vorgebracht, man solle das Areal mal 30 Jahre bei den Kreativbetrieben belassen und so einer nächsten Generation den definitiven Entscheid über die im Dorf so zentral gelegene Landreserve überlassen. 2042 läuft der Vertrag ab. Verhandlungen mit dem Gemeinderat für eine Verlängerung dürften dereinst anstehen. Erklärtes Ziel der Genossenschaft ist denn auch «der langfristige Erhalt der früheren Fabrik als Kultur- und Handwerkerzentrum mit preisgünstigen Gewerbe-, Büro und Atelierräumen».

Die «Gnossi» brachte Ordnung in die Alte Bürsti – und der Gemeinde Geld

Für die Gemeinde war der Baurechtsdeal nicht schlecht: 240’000 Franken erhält sie von der Genossenschaft jährlich. Letztere wiederum investierte in den letzten zehn Jahren rund zwei Millionen Franken in die Gebäude. Gleich in den ersten Jahren galt es etwa, feuersichere Gänge einzubauen und die übergrossen Hallen in kleinere Räume zu unterteilen, die besser vermietet werden konnten.

Die Genossenschaft brachte auch mehr Ordnung in die Kreativwelt der Alten Bürsti, wie die Mitglieder selbst einräumen. Die Kleinbetriebe konnten auf mehr Seriosität und Planungssicherheit zählen. Rund 80 Genossenschaftsmitglieder sind heute in der Alten Büsti eingemietet. Darunter ein Lernatelier für Jugendliche, mehrere Kursräume, Kunstateliers und Kleingewerbe wie Metallbauer oder Restaurationsbetrieben, die Geld erwirtschaften, in der Gemeinde Steuern zahlen und Arbeitsplätze schaffen.

«Gerade dies macht eine Gemeinde aus»

«Das Areal lebt, wir arbeiten miteinander, der Generationenmix stimmt. Gerade dieses Gemeinschaftliche macht eine Gemeinde aus», sagt Martin Häfeli, seit 2002 bei der Alten Bürsti mit dabei und gemeinsam mit Michel Veuve Betreiber des Ateliers «Arte Bürsti». Für Silvia Plüss, seit 1997 mit ihrem Keramikatelier «Via» eingemietet, bedeutet das Areal schlicht ihr Zuhause. «Ich bin jeden Tag von früh bis spät hier. Das ist meine Heimat.»

Eines der historischen Fabrikgebäude der Alten Bürsti in Oberentfelden samt dem charakteristischen Kamin. Daniel Vizentini

