Oberentfelden Akku eines E-Scooters verursacht Brand Ein Akkubrand verwüstete am Samstag ein Keller in einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden. 21.02.2021, 17.24 Uhr

Der E-Scooter ist komplett zerstört worden. Kapo AG

Der Brand ereignete sich am Sonntag kurz nach Mitternacht. Eine Anwohnerin meldete, dass in Oberentfelden am Wässermattweg eine Batterie im Keller brennen würde. Der Rauch steige bereits ins Treppenhaus auf.