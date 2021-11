Oberentfelden 21-Jähriger nachts überfallen und geschlagen Am Donnerstagabend ist in Oberentfelden ein 21-jähriger Mann überfallen worden. Er befand sich zu Fuss auf dem Heimweg. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen. 19.11.2021, 15.21 Uhr

Der Überfall geschah kurz nach 23 Uhr am Donnerstagabend. Ein 21-Jähriger bog von der Hauptstrasse in die Schönenwerderstrasse ein, als er eine Person bemerkte, die sich ihm von hinten näherte. Plötzlich riss sie ihm die Kopfhörer vom Kopf und drückte ihn an eine Hauswand, heisst es gemäss einem Bericht von ArgoviaToday in einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei. Die Person war ein Mann, er schlug dem 21-Jährigen ins Gesicht.