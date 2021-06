Ober-/Unterentfelden Die Schule Entfelden verselbstständigt sich: Kreisschulrat abgeschafft Das vom Volk gewählte Gremium hat sich selber abgeschafft, künftig entscheidet ein Vorstand von Gemeinderäten und vier Mitgliedern aus der Bevölkerung. Ohne viel Aufruht geht ein Stück demokratische Mitsprache verloren. Daniel Vizentini 04.06.2021, 05.00 Uhr

Das historische Schulhaus Dorf in Oberentfelden: eines der vielen Schulgebäude der gemeinsamen Kreisschule mit Unterentfelden, einschliesslich der vielen Provisorien. Daniel Vizentini

Mit der Abschaffung der Schulpflegen im Kanton steht es den Gemeinden offen, wie sie die Führung ihrer Schulen neu organisieren wollen. Während die Schulleitung für das operative Tagesgeschäft zuständig bleibt, kümmert sich neu der Gemeinderat um die Strategie – und vor allem ums Geld. In kleinen Gemeinden wird nun einfach das Pensum des Gemeinderats mit dem Ressort Bildung aufgestockt. Für grössere, oft gemeindeübergreifende Schulen aber, ist die Sache etwas komplizierter.

Ober- und Unterentfelden führen seit 2003 eine gemeinsame Kreisschule, aktuell mit 1515 Schulkindern und jährlichen Nettokosten von 11 Millionen Franken (mit Besoldungsanteilen). Sie gehört damit zu den grossen Schulen der Region und unter diesen ist sie die einzige, die einen Weg ohne demokratische Repräsentanten gewählt hat.

An der Kreisschulratssitzung diese Woche hat sich der Kreisschulrat selber abgeschafft. Neu soll ein Vorstand mit sieben Vertretern beider Gemeinden die Aufgaben der heutigen Kreisschulpflege (fünf Mitglieder) und des Kreisschulrats (17 Mitglieder) übernehmen. Von diesen sieben Vorstandsmitgliedern sollen vier aus Oberentfelden stammen (davon zwei Gemeinderäte) und drei aus Unterentfelden (davon ein Gemeinderat).

Die Vertreter aus der Bevölkerung werden vom Gemeinderat bestimmt, er kann sich diese also nach seinem Gusto aussuchen. Idealerweise bringen die Vertreter fundiertes Wissen in Bildungsfragen mit.

Hat man das Volk bewusst aussen vor gelassen?

Wäre es nach dem Vorschlag einer Arbeitsgruppe gegangen, hätte der neue Vorstand nur fünf Mitglieder gehabt, mit drei Gemeinderäten und zwei Vertretern der Bevölkerung. Die Gemeinderäte hätten in diesem Gremium also die Nicht-Politiker überstimmen können. Daran störten sich drei Kreisschulräte. «Hat man dies bewusst so gemacht, dass man das Volk künftig nicht mehr hinzuzieht», fragte Reto Suter an der Ratssitzung etwas polemisch.

Noch weiter ging Martin Oeschger: Die Arbeitsgruppe habe «schlichtweg versagt», er habe erwartet, dass sie die möglichen Organisationsvarianten mit ihren Pros und Kontras darlege und nicht nur eine Lösung vorschlage, ohne die Hintergründe zu erklären.

Eine Kritik, die Alfred Stiner, Unterentfelder Vizeammann und Co-Präsident der Arbeitsgruppe, nicht auf sich sitzen liess: Ziel der Gruppe sei gewesen, den Volkswillen umzusetzen. Und das Volk habe sich mit dem Ja zur Abschaffung der Schulpflege für schlanke und effiziente Strukturen ausgesprochen.

«Mit fünf Personen kann man auch wirklich strategisch führen. Bei einem grossen Rat wird es schwierig.»

Auch der Oberentfelder Gemeindeammann Markus Bircher meldete sich und erinnerte, wie er einst Schulpflegepräsident war, als es noch keinen Kreisschulrat gab:

«Das war die beste Zeit.»

Die Schule habe dank direktem Draht zum Gemeinderat gut funktioniert. In den letzten Jahren aber habe Entfelden «nicht brilliert mit dieser Schulorganisation». Dass fünf Kreisschulräte nicht zu dieser wichtigen Sitzung erschienen und beinahe alles wegen fehlendem Entscheidungsquorum abgesagt werden musste, sei «ein Armutszeugnis», sagte Bircher, der Rat als Organisationsform «definitiv nicht besser».

Dass der Kreisschulrat abgeschafft werden sollte, darin waren sich die Kreisschulräte selber einig. Man wolle einfach nicht, dass Gemeinderatsvertreter die Mehrheit im neuen Gremium haben. «Meine Angst ist, dass wir in Zukunft eine finanzgetriebene Schule haben werden», sagte Martin Oeschger, denn Gemeinderäte hätten in erster Linie den Steuerfuss vor Augen.

«Es gibt viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo zu viel Einfluss des Gemeinderats negative Folgen hatte.»

Er erwähnte die Ablehnung des Schulhausneubaus vor sieben Jahren, was später ein Provisorium nach dem anderen als Folge hatte.

Eine kleine Niederlage für die Gemeinderäte beider Entfelden

Dass Markus Bircher noch sagte: «Habt nicht Angst, dass nur gespart wird», oder dass ein Gremium mit vier Nicht-Gemeinderäten nicht besser wäre, half auch nichts. Der Antrag von Kreisschulrat Hans Rudolf Häfliger (Vorstand mit sieben Mitgliedern, davon höchstens drei Gemeinderäte) erreichte mit 10 Ja zu 2 Nein das nötige, absolute Stimmenmehr. Am Schluss war es gefühlt eine Niederlage für die Gemeinderäte.