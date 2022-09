Ober- und Unterentfelden Das Schwimmbad feiert dieses Wochenende 50 Jahre – mit Gratis-Eintritt Dieses Wochenende wird im Frei- und Hallenbad Entfelden gross gefeiert. Es finden Aktivitäten und Konzerte statt. Die finanziellen Schwierigkeiten sollen für einmal aussen vor bleiben. Daniel Vizentini 02.09.2022, 05.00 Uhr

Das Hallenbad in Entfelden, fotografiert nach der Sanierung im Oktober 2019. Severin Bigler

Mit dem starken Bevölkerungszuwachs in den 1970er-Jahren wurden in einigen, teils auch kleineren Agglomerationsgemeinden Frei- und Hallenbäder gebaut. Zweifellos ein grosses Plus im Freizeitangebot jeder Ortschaft, sind diese Schwimmbäder heute aber oft auch eine finanzielle Bürde, die nicht alle Gemeinden gleich gut zu tragen vermögen.

Zudem kamen diese Bäder rund 50 Jahre nach deren Eröffnung zuletzt alle ins Sanierungsalter. Seon oder Entfelden haben ihre Bäder vor drei Jahren umfassend erneuert. Doch immer wieder stellte sich die Frage, ob diese Anlagen angesichts ihrer hohen Investitions- und Unterhaltungskosten überhaupt weitergeführt werden sollten.

Auch wenn die Badi-Finanzen in Ober- und Unterentfelden Jahr für Jahr Sorgen bereiten: Dieses Wochenende soll dieses Problem kurz auf die Seite gelegt werden und die Bevölkerung ihr Schwimmbad ohne Sorgen geniessen können. Mit etwas Verspätung wegen Corona lädt die Genossenschaft Frei- und Hallenbad Entfelden am Samstag und Sonntag ein, 50 Jahre Badi Entfelden und 15 Jahre der Schwimmschule Änte-Plausch zu feiern. An beiden Tagen ist der Eintritt für einmal gratis.

Das Hallenbad Entfelden. ..Severin Bigler

Um 13 und 15 Uhr können Interessierte die Technikräume besichtigen. Am Sonntagmorgen wird das Fest umrahmt durch ein Konzert der Musikgesellschaft Oberentfelden sowie einem ökumenischen Gottesdienst samt Apéro. Am Nachmittag spielt das Akkordeonorchester Oberentfelden-Schöftland. Abgerundet wird die Feier durch die Preisverleihung vom Wettrutschen auf dem «Änte-Flitzer», einer der beliebtesten Badi-Rutschbahnen der Region, und dem Kanuwettfahren.

Das «Böröm» organisiert Bar und Bühne vor der Badi

Gefeiert werden auch 50 Jahre Cevi-Jungschar Entfelden. Morgen findet ab 10 Uhr die «Änte-Trophy» statt, ein Kinderprogramm des Cevi beim Schwimmbad. Ab 17 Uhr beginnt ein Unterhaltungsabend mit Barbetrieb. Auch der Tauchclub Aarau Dive Factory wird vor Ort sein.

Im Rahmen von 50 Jahre Cevi Entfelden wagt sich das Oberentfelder Konzertlokal Böröm Pöm Pöm aus seiner Heimstätte in der Alten Bürsti heraus und stellt auf dem Parkplatz der Badi eine Konzertbühne samt Bar auf. Am Samstag ab 16 Uhr wird die Bar eröffnet, ab 17 Uhr treten zuerst die Jungschi-Crew auf, danach die Cevi-Tanzgruppe Attitude, dann Poetry-Slammer Jeremy Chávez-Garcia und die Musiker Dania Scholl (R&B), Tony & The Nightingales (Folk), Urben & Scuderi (Rock), Dagmar (Punk) und Half Past Friday (Pop).