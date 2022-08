Planungszone: Biberstein zieht am Bärenhoger die Notbremse

Nutzungskonflikt Biberstein zieht am Bärehoger die Planungsnotbremse Der Bärehoger in Biberstein ist Baugebiet. Aber eben auch Standort einer national bedeutenden Trockenwiese. Der Konflikt ist ungelöst. Weil die Grundeigentümer nun Bauabsichten äusserten, greift der Gemeinderat zu einem unbeliebten Mittel: eine Planungszone. Nadja Rohner 18.08.2022, 17.44 Uhr

Biberstein macht eigentlich viel für den Naturschutz. Hier etwa auf dem Dorfplatz, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Jurapark Aargau im Rahmen des Projekts «Natur findet Stadt» vom Naturama. Stefanie Würsch

Es ist eine ganz dumme Situation für die Bibersteiner Behörden, für welche sie eigentlich nichts können: Anlässlich der Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung kam ein Konflikt zwischen Naturschutz- und Siedlungsgebiet zum Vorschein. Es geht um das Gebiet Bärehoger, ein aktuell nahezu unüberbautes Stück Land nordwestlich des Fusswegs zur Gisliflue. Es liegt teils in der aktuell rechtskräftigen Bauzone respektive innerhalb der vom Kanton festgelegten Siedlungsgrenzen. Gleichzeitig hat der Bund aber einen Teil des Areals in das «Inventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung» aufgenommen, wo nicht gebaut werden darf. Ein Widerspruch also. Der Fehler, schon vor rund zehn Jahren passiert – irgendwo zwischen Kanton und Bund – trat zu Tage, als die Umweltorganisation Bird Life gegen die neue BNO Einsprache machte. Im September 2021 gab der Gemeinderat bekannt, das Gebiet aus der BNO-Revision auszuklammern, und gesondert, eine Teilrevision durchzuführen, um die Gesamtrevision nicht unnötig zu behindern.