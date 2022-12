Region Aarau Der Aarauer Einwohnerrat lehnte die Nottankstelle ab – warum nun trotzdem eine geprüft wird Eine stromausfallgesicherte Tankstelle für Blaulichtorgane wollte der Aarauer Stadtrat beim Werkhof bauen. Der Einwohnerrat warf den Posten jedoch aus dem Budget. Vom Tisch ist das Thema deswegen aber nicht. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 23.12.2022, 15.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fällt überall der Strom aus, können Tankstellen nicht mehr betrieben werden. Was dann? Andrea Tina Stalder

Die Region Aarau soll nun doch eine Nottankstelle erhalten. Die Regionale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzkommission Aare Region (ZSO) hat die Freigabe für ein Vorprojekt erteilt. Eine Arbeitsgruppe unter André Gautschi, Chef des Regionalen Führungsorgans (RFO), ist bereits an der Evaluation. Hintergrund ist ursprünglich ein Auftrag des Kantonalen Führungsstabs (KFS), zu prüfen, wo solche Anlagen strategisch sinnvoll seien.

Rückblick: Der Stadtrat hatte mit dem Budget 2023 einen Kredit von 100'000 Franken für den Bau einer stromausfallgesicherten «Betankungsanlage für Notfallfahrzeuge» beantragt. «Bei ausserordentlichen Lagen (Blackout, Naturkatastrophen) müssen die Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, Polizei, Werkhof, Zivilschutz) unabhängig vom ­lokalen Versorgungsnetz funktionieren», lautete die Begründung. Das Baugesuch für den 40-Kubikmeter-Dieseltank beim Werkhof lag sogar schon öffentlich auf.

Doch der Einwohnerrat machte dem Stadtrat hier einen Strich durch die Rechnung. Er hiess mit 23 zu 15 Stimmen einen Streichungsantrag von Alexander Umbricht (GLP) und Alois Debrunner (SP) gut. Sie argumentierten erstens, dass im Budget nicht ersichtlich sei, ob eine Abstimmung zwischen Stadt und Kanton erfolgt sei. Zweitens sei ihnen nicht klar, wieso keine bestehende Tankstelle mit Notstromeinspeiseschnittstelle ausgerüstet werde. Und drittens wollten sie keine weitere Investition in «fossile Infrastruktur» tätigen: «Mittelfristig ist eher zu prüfen, wie elektrisch betriebene Notfallfahrzeuge in einem Blackout betankt werden können», schrieben sie.

Wie RFO-Chef André Gautschi nun sagt, werde man höchstwahrscheinlich keine neue Tankstelle bauen, wie es einst der Aarauer Stadtrat geplant hatte, sondern tatsächlich auf eine Zusammenarbeit mit einer bestehenden Tankstelle setzen. «Dafür in Frage kommen allerdings nur solche, die auch mit hohen, schweren Fahrzeugen befahrbar sind», sagt er. Also beispielsweise mit einem grossen Tanklöschfahrzeug. Auch müsse der Tankstellenbetreiber bereit sein, immer eine gewisse Brennstoffreserve vorrätig zu halten. Alle notwendigen Rahmenbedingungen würden in einem Vertrag entsprechend festgehalten.

Wie viele solcher Nottankstellen es im Einzugsgebiet des ZSO Aare Region (respektive des RFO Aare Region) braucht, sei Gegenstand der Evaluation, sagt Gautschi. Im Februar sollen Ergebnisse vorliegen. Betroffen sind die neun Verbandsgemeinden Aarau, Biberstein, Buchs, Erlinsbach (AG/SO), Küttigen, Suhr, Ober- und Unterentfelden. «Bei der Standortauswahl der Tankstelle(n) wird ganz speziell darauf geachtet, dass jede der neun Verbandsgemeinden gleichermassen profitieren kann», so Gautschi.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen