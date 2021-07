Aarau Nochmals 90 Wohnungen mehr für den Scheibenschachen Beim «Kreuz» am «Weinbergkreisel» im Aarauer Scheibenschachenquartier bleibt kein Stein auf dem anderen. Nadja Rohner 06.07.2021, 11.56 Uhr

Im zentral gelegenen Quartier Scheibenschachen nördlich der Aarauer Altstadt entwickeln SWICA und die Steiner AG gemeinsam eine gemischt genutzte Überbauung. Zvg / Aargauer Zeitung

Das Tempo, mit dem sich die städtischen und stadtnahen Gebiete südlich der Aare entwickeln, ist beeindruckend. In Rombach (Gemeindegebiet Küttigen) gibt es mehrere Gross-baustellen für neue Wohnüberbauungen; das Grösste ist das Baumgartenareal mit über 150 Wohneinheiten. In Aarau selber sind zwischen Erlinsbacherstrasse und Aare 70 bis 90 Mietwohnungen auf Land der Energieversorgerin Eniwa geplant. Unweit davon, aber am nördlichen Strassenrand, sollen auf ehemaligem Eniwa-Land im alten Steinbruch durch die Tellco Anlagestiftung weitere 50 bis 60 Wohnungen entstehen.