Niederamt Telekom-Anbieter Yetnet setzt zum grossen Sprung an Mit seinen Genossenschaften ist Yetnet in verschiedenen Gemeinden in der Region Aargau West vertreten. Mit einer Reorganisation und einem stärkeren Auftritt will sich die Unternehmung im hartumkämpften Markt ausbreiten. Was bringt das den Kunden? Florian Wicki 20.01.2023

Das Yetnet-«Headend» in Schönenwerd: die Empfangsstation für die Signale, die der Verband verteilt. zvg

Zwischen den Jahren ging die Nachricht ein, die viele Internet-Nutzerinnen und -Nutzer freuen dürfte: Bis spätestens Ende 2028 wollen die Eniwa AG und der Telekom-Anbieter Swisscom die Gemeinden im Grossraum Aarau ans Glasfasernetz (FTTH, Fibre to the Home) anschliessen. Davon könnten rund 30’000 Haushalte profitieren.

Im Januar wurde in einer zweiten Mitteilung bekannt, dass ein weiterer – vor allem in der Region um Aarau bekannter – Player ebenfalls mitmischen wird: Die Eniwa hat Ende Jahr eine strategische Zusammenarbeit beschlossen, und zwar mit dem Yetnet Genossenschaftsverband. Dessen Angebot soll damit allen Kundinnen und Kunden in der Region zur Verfügung gestellt werden.

27 Genossenschaften für 30 Gemeinden

Wer steckt eigentlich hinter Yetnet, dem Anbieter von Fernsehsignal, Internet und Telefonie? Laut dem Geschäftsführer des in Schönenwerd domizilierten Yetnet-Genossenschaftsverbands, Hanspeter Meili, ist Yetnet aus vielen Einzelteilen in den Kantonen Aargau und Solothurn historisch gewachsen: «In den späten 70ern bildeten sich in den Gemeinden Kabelfernsehgenossenschaften mit dem Ziel, Antennenwälder zu beseitigen und ein grösseres TV-Angebot bereitstellen zu können.»

Die 27 lokalen Genossenschaften in inzwischen 30 Gemeinden – im Schenkenbergertal, im Niederamt, im Fricktal, im unteren Seetal – schlossen sich 1983 im Genossenschaftsverband «Grossgemeinschafts-Antennenanlage Geissacher» zusammen, dem Vorläufer des Yetnet-Genossenschaftsverbands.

Die 27 Genossenschaften sind aktuell in 30 Gemeinden tätig – neu kommen Biberstein, Trimbach, Frick und Lostorf dazu. zvg

Dieser hatte bereits damals den Zweck, das Primärnetz und die Einrichtungen für den Empfang, die Aufbereitung und die Weiterleitung der Signale in die Gemeinden zu betreiben. Für die jeweiligen Anschlussgebühren und den Ausbau des Netzes in der Gemeinde war und ist aber weiterhin die jeweilige Genossenschaft zuständig. Ende der 80er-Jahre suchten die Genossenschaften einen dynamischeren Namen, so Meili: «Also kam man auf den Namen Yetnet, das hat keinen tieferen Hintergrund.»

Ganz im Sinne einer Genossenschaft funktioniere Yetnet denn auch nicht profitorientiert, erklärt Meili. Aber: «Die Genossenschaften werden nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt.» Das würde aber ohne ehrenamtliche Arbeit im Verband und in den einzelnen Genossenschaften nicht funktionieren, fügt er an: «Damit können die Kosten tief gehalten werden.» Im Verband haben die Genossenschaften beziehungsweise ihre Delegierten denn auch das letzte Wort.

Kundenstamm schwindet langsam

2016 wurden die Genossenschaften über ihren Verband am Bieler Telekommunikationsunternehmen Quickline beteiligt. Seit da bieten sie ihren insgesamt rund 20’000 Kunden – davon nutzen 11’000 Kunden Internet, 6000 Telefonie und 3500 ein Mobile-Angebot – Quickline-Produkte an.

Vergleiche zwischen einzelnen Internet- oder Telefon-Anbietern sind immer schwierig, weil häufig jeder ein derart eigenes Angebot hat, dass man eigentlich nur Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Das weiss auch Hanspeter Meili. Auf die Frage, wo er das Angebot von Yetnet preislich einstufen würde, sagt er: «Mit den günstigsten Anbietern im Markt können wir preislich nicht mithalten, bei den geläufigen grossen Playern wie der Swisscom oder auch Sunrise und UPC sind wir aber mit dabei, häufig ein bisschen günstiger.»

Der Geschäftsführer des Yetnet-Genossenschaftsverbands, Hanspeter Meili. Bild: Bruno Kissling

Wie will sich Yetnet denn gegen Budget-Angebote von Wingo, Salt oder Yallo beweisen? Meili: «Wir versuchen vor allem, mit unserem Service zu punkten – bei uns muss man nicht eine Stunde lang Musik in der Warteschleife hören, nur um dann eine Woche lang auf einen Servicetechniker zu warten.» Weiter sei natürlich die lokale Verankerung häufig ein Argument, weshalb sich die Kundschaft für Yetnet entscheide.

Und doch könnte es besser laufen für Yetnet, räumt Hanspeter Meili ein: «Seit Mitte 2021 verzeichnen wir einen Rückgang der Kunden von rund zwei Prozent, bei Kunden, die bloss das Fernsehen bei uns beziehen, sogar fünf bis sechs Prozent.» Die Ursachen dafür sieht Meili einerseits darin, dass Mitbewerber die Kundschaft mit Kombi-Angeboten abwerben.

Sprich, wenn jemand beispielsweise den Internetanschluss bei einem Anbieter hat, wird er normalerweise mit günstigen Angeboten dazu ermuntert, den Fernsehanschluss doch auch beim selben Anbieter zu beziehen. Auch deshalb sei Yetnet laufend daran, sein eigenes Angebot auszubauen und anzupassen.

Neue Rechtsform für den Verband in der Gründung

Doch auch gegen innen sucht der Genossenschaftsverband Mittel und Wege, um stärker zu werden. Das fange gerade bei der Rechtsform an, so Meili: «Die Genossenschaft ist eine sehr träge Struktur – mit einer Generalversammlung und einer Delegiertenversammlung ist es schwierig, auf neue Gegebenheiten zu reagieren und Entscheide rasch zu fällen.» Deshalb sei man nun daran, eine dynamischere Gesellschaftsform aufzubauen, um künftig als Sprachrohr aller Genossenschaften schlagkräftiger auftreten zu können.

Auch in den einzelnen Regionen will Yetnet wieder wachsen, kündigt Meili an. So fasse man nun beispielsweise in Gemeinden Fuss, die über keine eigene Yetnet-Genossenschaft verfügen, für den Verband aber strategisch günstig lägen. Das sind etwa Biberstein, Trimbach, Frick und Lostorf (SO). Meili: «In diesen Gemeinden haben wir kürzlich alle Einwohnerinnen und Einwohner angeschrieben und sie auf unser Angebot aufmerksam gemacht.»

Möglich habe dies der Wechsel zu Quickline gemacht, da man damit neben den eigenen Netzen auch das der Swisscom nutzen könne. Die Aktion habe sich schon gelohnt, fügt Meili an, man verzeichne bereits eine ordentliche Anzahl neuer Anschlüsse aus diesen Gemeinden.

Und schliesslich will Yetnet auch in Gemeinden stärker wachsen, in denen sie bereits vertreten ist. So etwa in Lenzburg, wo das Unternehmen mit der SWL Energie AG – analog zur Aarauer Eniwa AG übrigens – seit einigen Jahren eine Partnerschaft hat. Meili: «Einerseits wollen wir die Kooperation mit der SWL ausbauen, andererseits planen wir auch eigene Marketing-Aktivitäten, um uns im Markt in der Region Lenzburg besser zu positionieren.»

