Neues Mobilitätskonzept Grundeigentümer sollen sich in Aarau um die Reduktion des Verkehrs kümmern Wer mehr als 50 Parkplätze besitzt, muss laut neuer BNO ein detailliertes Mobilitätskonzept vorlegen und die Auswirkungen davon kontrollieren lassen. Im Frühling hat der Stadtrat weitere Details definiert. Nicht alle sind glücklich darüber. Daniel Vizentini 06.10.2022, 05.00 Uhr

Betriebe mit mehr als 50 Parkplätzen – wie etwa hier in der Aarauer Telli – müssen bei einem Um- oder Neubau neu ein Mobilitätskonzept einreichen und sind verantwortlich dafür, dass die Ziele eingereicht werden. Daniel Vizentini

Mit der neuen Aarauer Bau- und Nutzungsordnung (BNO) wurden Eigentümer von neuen oder umgebauten Gebäuden mit mehr als 50 Parkfeldern zum Erstellen und dauerhaften Umsetzen eines Mobilitätskonzepts verpflichtet. Der Stadtrat sollte nach Einführung der BNO Anfang 2018 detailliert festlegen, was ein solches Konzept beinhalten soll und wie die Auswirkungen davon zu kontrollieren sind.

Dies hat er inzwischen getan: Im Frühling hat der Stadtrat den Entwurf für die «Verordnung über das Mobilitätskonzept bei Parkierungsanlagen» verabschiedet, bis Ende August konnten sich Parteien und die Öffentlichkeit online dazu äussern. Skeptisch gab sich da etwa die EVP, die ihre schriftliche Eingabe publik machte. Man frage sich, «ob es wirklich die Bauherrschaften grösserer Liegenschaften sind, die die Verkehrssituation in Aarau ‹retten› müssen», heisst es dort.

Zum einen reichen die «Wirkungsmöglichkeiten» einzelner Liegenschaftsbesitzer zu wenig weit. Zum anderen liege es an der Stadt, «die Verkehrsinfrastruktur so zu gestalten, dass Busfahren attraktiv wird und Fahrradfahren keine gefährliche Fortbewegung mehr ist», schreibt die EVP.

«Diese Aufgabe an einzelne Liegenschaftsbesitzer weiterzuschieben und sich damit Umweltverträglichkeit auf die Fahne zu schreiben, erachten wir als unfair.»

Es sei «zu hoch gegriffen», von einzelnen Privaten zu erwarten, die Verkehrssituation von Aarau zu verbessern. Der Verwaltungsaufwand werde gross, die tatsächliche Wirkung auf den Verkehr nur marginal.

Im §67 der Aarauer BNO wurde das Mobilitätskonzept verankert.

In ihrer Vernehmlassung sorgt sich auch die FDP um möglichen übermässigen Aufwand für die Eigentümerschaft. Sie spricht sich zum Beispiel gegen die neu verlangte Standortanalyse aus: Es könne nicht sein, dass Private Informationen bezüglich der Erschliessung durch ÖV oder Langsamverkehr zusammentragen müssten, «die der Stadt schon längst und besser bekannt sind». Auch betreffend Mietverträgen will die FDP nicht, dass Regelungen im Bereich Mobilität von staatlicher Seite vorgegeben werden.

In gewissen Stadtteilen dürfen weniger Parkflächen angeboten werden

Der neuen Verordnung zum Mobilitätskonzept hat der Stadtrat zwei Leitfäden beigelegt: für Neubauten mit über und mit unter 50 Pflichtparkfeldern. Grundsätzlich könnten «sämtliche Neu- oder Umbauten autoarm betrieben werden», hebt der Stadtrat hervor. Eine «zurückhaltende Parkfeldbemessung» sei Grundvoraussetzung für die stadtverträgliche Lenkung der Verkehrsentwicklung.

Werden dennoch über 50 Parkfelder nötig, so müssten die Eigentümer die Auswirkungen des Mehrverkehrs eben schon im Voraus durchdacht und Massnahmen vorbereitet haben. Als erste Massnahme wird im städtischen Leitfaden die Reduktion der Anzahl Parkflächen unter dem Richtwert vorgeschlagen. Dabei hat der Stadtrat je nach Erreichbarkeit mit ÖV, Velo oder zu Fuss schon definiert, in welchen Stadtgebieten wie viel Parkplätze weniger zur Verfügung gestellt werden können, als normalerweise vorgeschrieben.

In der Nähe der ÖV-Achsen können weniger Parkplätze errichtet werden. Gewisse Gebiete gelten weiter als überlastet – dort dürfen noch weniger Parkflächen zur Verfügung gestellt werden. zvg

Die Gebiete in Bahnhofsnähe und die sogenannten Transformationsgebiete Telli, Torfeld Nord und Süd wurden zusätzlich als «Überlastungsgebiete» definiert. Dort dürfen nochmals weniger Parkflächen erstellt werden als in anderen Stadtgebieten. Wie viele es dann tatsächlich sein werden, liegt bis zu einem gewissen Grad im Ermessen der Eigentümerschaft. In der Altstadt dürfen weiter gar keine privaten Parkfelder erstellt werden.

Stadt kann Nutzungsverbot von Parkanlagen verfügen

Im Leitfaden nennt der Stadtrat weitere mögliche Massnahmenbeispiele, darunter lenkungswirksame Preise fürs Parkieren, Carsharing-Plätze, das Anbieten von Carsharing-Schnupperabos oder Poolautos sowie die Förderung von Mitfahrgemeinschaften oder von Homeoffice.

Um die ÖV-Nutzung zu fördern, könnte das Geld aus der Parkplatzbewirtschaftung oder den durch den Verzicht auf die Erstellung von Parkfeldern ersparten Kosten dazu genutzt werden, ÖV-Abos zu finanzieren. Dazu gibt der Leitfaden allerlei Ideen für die Förderung von Velonutzung wie hochwertige Abstellplätze auch für Lastenvelos, Pumpstationen oder Duschmöglichkeiten.

Das Parkhaus Buchenhof der kantonalen Verwaltung in Aarau. Chris Iseli (Archiv)

Dies alles sollte in den Mobilitätskonzepten dargelegt werden, die Eigentümer von Gebäuden mit über 50 Parkfeldern einreichen müssen. Die Wirkung davon muss von der Eigentümerschaft jährlich kontrolliert und Kurzberichte der Stadt eingereicht werden.

Werden die Verkehrsreduktionsziele stets erreicht, kann die Stadt die Perioden der Kontrollen verlängern oder auch ganz aussetzen. Werden die Ziele verfehlt, seien in Absprache mit der Stadt neue Massnahmen umzusetzen. Wenn die Ziele nie erreicht werden, kann die Stadt ein Nutzungsverbot der Parkanlagen verfügen.