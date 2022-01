Das neue Album «Fata Morgana» der Aarauer Band Šuma Čovjek ist da

Neues Album Sieben Sprachen: Unter den Jungen in Aarau ist die Musik von Šuma Čovjek gelebte Normalität Während Jahren haben sie darauf hingearbeitet, ab heute Freitag ist es draussen: das neue Musikalbum «Fata Morgana» der Aarauer Band Šuma Čovjek. In den süffigen, balkanangehauchten Popsongs geht es um die eigene Wahrheit, um Orientierung und um die Alltagshelden, die von der Allgemeinheit kaum gewürdigt werden. Daniel Vizentini 28.01.2022, 05.00 Uhr

Die Gesichter hinter der Aarauer Band Šuma Čovjek (von links): Manuel Wülser, Ivica Petrušić und Hafid Derbal. Dominic Nahr/Zur Verfügung gestellt

In einem offiziell mehrsprachigen Land wie der Schweiz, wo dazu noch rund ein Drittel der Bevölkerung Migrationshintergrund hat, ist es gang und gäbe, verschiedene Sprachen zu beherrschen und miteinander zu mischen, manchmal gar im selben Satz. Was vor allem bei jugendlichen Secondos gelebt wird, greift die Aarauer Band Šuma Čovjek spielerisch auf. An Konzerten singen sie in bis zu sieben Sprachen: Hafid Derbal auf Französisch und Arabisch, Ivica Petrušić auf Serbokroatisch, beide dazu auf Deutsch, Mundart, Spanisch oder Englisch.

Im neuen Album der Band, das ab heute Freitag erhältlich ist, beschränken sie sich aber vor allem auf ihre drei Herkunftssprachen. Hafid ist in Algerien geboren, Ivica in Bosnien. Nach Aarau kam Letzterer als Jugendlicher; Hafid, der zuvor in Deutschland gelebt hatte, als Erwachsener der Liebe wegen. Spanisch ist nur marginal in einem Lied zu hören. Und Englisch wollten sie auf dieser CD bewusst nicht, wie Ivica erzählt, das machen andere Bands schon zu Genüge.

Šuma Čovjek aus Aarau. Dominic Nahr/Zur Verfügung gestellt

Die Lieder entstehen im alten «Fabrikpalast» in der Telli

Geschrieben werden die Lieder im früheren Aarauer «Fabrikpalast» beim KIFF in der Telli zusammen mit Manuel Wülser, dem dritten Bandleader. Aktuell spielen acht Musiker bei Šuma Čovjek. Zum Spiel mit den Sprachen kommt nicht zuletzt das Spiel mit den Melodien: Ihre Musik, leichtfüssig und rund, ist eindeutig im Popbereich anzusiedeln. Es dominieren nebst dem Klavier vor allem die Bläser, nur in einzelnen Liedern ist das für Balkanmusik typische Akkordeon zu hören.

Šuma Čovjek einfach auf eine schweizerische Balkan-Band zu reduzieren, entspricht demnach überhaupt nicht der Realität. Die Raps und französische Textpassagen erinnern eher an die Lausanner Hip-Hopper Sens Unik – ebenfalls eine mehrsprachige Combo – oder gar an Stress, entfernt vielleicht an den Belgier Stromae oder dem Franzosen Manu Chao.

Musik ist Weltsprache, hört man doch so oft. Im Fall von Šuma Čovjek versteht der Deutschschweizer Normalverbraucher von den Texten zwar praktisch nichts, doch dies fällt nicht mal auf: Die Sprache der Popmelodien ist einem so vertraut, dass Ivicas serbokroatische Rapeinlagen schon völlig heimisch tönen. Wer in der Region aufgewachsen ist und oft Abende im KIFF verbracht hat, hat den früheren SP-Grossrat und Leader der «Extreme Bosnian Blues Band» schon mehrmals singen oder rappen gehört. Unter den jüngeren Generationen ist Šuma Čovjek schlicht gelebte Aarauer Normalität.

Die Identitätssuche findet diesmal intern statt

Es würde sich aber dennoch lohnen, auf die Liedtexte zu achten (im CD-Büchlein sind alle auf Englisch übersetzt). «Wir können keine seichten Texte machen», sagte die Band der AZ schon vor bald sechs Jahren. Zwei Themen stehen im neuen Album «Fata Morgana» im Vordergrund: Einerseits geht die Identitätssuche dieses Mal nach innen, ins tiefe Selbst. Zuvor thematisierte Šuma Čovjek das Zwischen-den-Kulturen-Sein eher am oberflächlich Sichtbaren, an den Nationen-Klischees, denen man als Secondo nicht entsprechen konnte oder wollte. «Nun geht es um die Frage, wer ich überhaupt bin innerhalb von dem Ganzen», erklärt Ivica Petrušić.

Da spiele auch die zwei Jahre Pandemie mit: Gerade in einer Zeit der Orientierungslosigkeit sei es wichtig, auf sich selbst zu hören. «Die Wahrheit ist in jedem einzelnen Menschen. Nimm dir Zeit für dich», lautet die Message.

Andererseits will die Band die Menschen würdigen, die extrem viel leisten hinter den Kulissen, aber kaum oder zu wenig beachtet werden. Die «Systemrelevanten» hörte man doch so oft während der Pandemie. «Die Helden hinter den Helden», sagt Ivica. Im Lied «Basna», ein Frauenname, der «Fabel» oder «Legende» bedeutet, geht es um eine Frau, die permanent Liebe schenkt, viel Gutes tut, jedoch kaum beachtet wird.

Das Musikvideo dazu hat die Band in Bosnien aufgenommen, Teile davon im Dorf, wo Ivica seine ersten Lebensjahre verbracht hat. Insgesamt sind vier Videos dort entstanden, aufgezeichnet von einem serbischen Filmemacherteam und begleitet von Fotograf Dominic Nahr.

Das ganze hat in Bosnien auch die Aufmerksamkeit lokaler Radio- und Fernsehsender erregt. Das bosnische Staatsfernsehen begleitete die Gruppe gar mehrmals. In den Beiträgen, alle im Internet abrufbar, sieht man Ivica auf Serbokroatisch Interviews geben.

Plattentaufe im KIFF am 1. April

Im Sommer will Šuma Čovjek gerne eine kleine Konzerttour durch den Balkan machen. «Es wird spannend zu schauen, ob unsere Musik dort funktioniert», sagt Ivica. Sie freuen sich zudem auf die Festivals in der Schweiz. Aktuell ist die Band bereits mit dem neuen Album auf Tournee, drei Konzerte konnten sie im Januar spielen. Weitere Auftritte wurden wegen der Pandemie verschoben, darunter die Plattentaufe im KIFF. Diese findet nun am 1. April statt, praktisch am Schluss ihrer Tour durch zwölf Schweizer Städte – vorausgesetzt Corona erlaubt sich nicht einen Aprilscherz.

«Wir sind jetzt einfach mal dankbar, wieder spielen zu können», sagt Ivica Petrušić. Diese neue Demut, dieses Im-Moment-Leben, seien vielleicht die guten Folgen der Pandemie. «An den letzten Konzerten war das Publikum derart dankbar, es entstanden so schöne Abende. Wir freuen uns sehr, die Menschen mit unserer Musik berühren zu dürfen.»

Manuel Wülser, Ivica Petrušić und Hafid Derbal (von links) sind die Leader der Aarauer Band Šuma Čovjek. Dominic Nahr/Zur Verfügung gestellt