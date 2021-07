Start in die Lehre: Drei Schulabgänger erzählen

Neuer Lebensabschnitt Lampenfieber vor dem Start der Lehre: Drei Jugendliche aus der Region Aarau geben Einblicke in ihre Gefühls- und Gedankenwelt Am Montag beginnt für viele ehemalige Schüler das Berufsleben. Nicht selten stehen vor diesem Schritt Nervosität und Aufregung im Vordergrund. Eine angehende Floristin, eine Verkäuferin und ein Maurer erzählen, wie sie sich dabei fühlen. Larissa Gassmann 31.07.2021, 05.00 Uhr

Kaum ist die obligatorische Schulzeit zu Ende, fängt für viele Schulabgänger auch schon der Ernst des Berufslebens an. Nach den letzten langen Sommerferien startet der grösste Teil unter ihnen in den ersten zwei Augustwochen in die Berufslehre. Lernende der Zubler AG, Linder Blumen und der Landi geben vor dem grossen Schritt in den neuen Lebensabschnitt nun Einblicke in ihre Gefühls- und Gedankenwelt.

Luana Schmid (16) aus Eiken, Floristin bei Linder Blumen

«Mich fasziniert die Vielfalt der Blumen»: Luana Schmid startet Anfang August ihre Lehre als Floristin. Larissa Gassmann

Ein Meer aus Blumen, rote und gelbe, opulente und filigrane, schmückt Luana Schmids künftigen Arbeitsplatz: In der zweiten Augustwoche wird die 16-Jährige ihre Lehre als Floristin bei Linder Blumen in Aarau starten. Obwohl sie bis dahin noch eine paar Tage frei hat, sei sie bereits ein bisschen nervös. «Einerseits weiss ich, was auf mich zukommt, andererseits doch nicht», sagt Schmid. So habe sie noch nie eine ganze Woche am Stück gearbeitet, das Schulleben sei schon etwas anderes.

Längst nicht sofort war Schmid klar, für welche Berufsrichtung sie sich entscheiden soll. Sie habe verschiedenes ausprobiert, «aber nichts hat richtig gepasst». Erst bei einer Schnupperlehre als Floristin machte es schliesslich Klick. So habe sie mit ihrem Gotti – welche gelernte Floristin ist – schon immer gerne Gestecke zusammengestellt. Für Schmid stehen bei ihrem ausgewählten Lehrberuf die Kreativität und der Kundenkontakt im Vordergrund: «Mich fasziniert die Vielfalt der Blumen und dass man sie auf verschiedene Arten kombinieren kann, sei es nun in Form eines Strausses, eines Gestecks oder eines Kranzes.» Gleichzeitig sei es schön, Menschen dabei zu helfen, das für sie Passende zu finden.

Kaum war ihre Schnupperlehre bei Linder Blumen absolviert, bewarb sie sich auch schon für eine Lehrstelle – nur wenige Wochen später folgte im August des vergangenen Jahres die Zusage. Sie sei froh gewesen, war das Ganze schon früh geregelt. Und doch: Einfach ist der grosse Schritt in den neuen Lebensabschnitt nicht. «Ich konnte es lange nicht realisieren, selbst in der letzten Schulwoche nicht», sagt Schmid. Mit positiven Gedanken in Richtung Schulstart Trotzdem habe sie die letzten langen Ferien noch einmal ausgiebig genossen und eine Woche im Tessin verbracht. Ab übernächster Woche wird für sie nun auch die Berufsschule in Brugg starten. Gross vorbereitet habe sie sich nicht, sie lasse nun einfach alles auf sich zukommen. «Ich versuche, mit positiven Gedanken daran heranzugehen. Dann kommt es sicher gut», so Schmid.



Nico Schumacher (15) aus Buchs, Maurer mit Berufsmatura bei der Zubler AG

Wird bald als Maurer arbeiten: Nico Schumacher aus Buchs. zVg

Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt Nico Schumacher, der als angehender Maurer für das Bauunternehmen Zubler AG arbeiten wird. So will der 15-jährige Buchser nebst seiner Lehre auch gleich die Berufsmatura in Angriff nehmen. Denn: Sein Ziel ist es, dereinst die Polier- oder Bauführerschule zu absolvieren.

Noch aber hat Schumacher «ganz grossen Respekt» vor dem Arbeitsleben. Weil daheim gerade ein Anbau erstellt wird, bei dem er ebenfalls mit anpackt, unterschätzt er die körperliche Arbeit keineswegs. «Wenn ich jeweils nach acht Stunden kaputt bin, werden sicherlich auch die ersten zwei, drei Monate ebenso anstrengend werden», so Schumacher. Dass seine Ferien langsam, aber sicher verstreichen, hat er kaum realisiert. Denn: «Geniessen kann man das nicht nennen».

Dass Fleiss für ihn kein Fremdwort ist, zeigte sich auch bei der Suche nach einem Lehrberuf. Geschnuppert hat Schumacher als Konstrukteur, Zimmermann, Automatiker, Automechaniker sowie drei- oder viermal als Maurer. Was ihm daran gefällt? «Man ist viel draussen und hat gute Weiterbildungsmöglichkeiten.»

Noch also ist er, was seine Arbeitsstelle betrifft, kaum aufgeregt. So durfte er bereits eine Woche bei der Zubler AG schnuppern: «Ich weiss also einigermassen, wie es läuft, und kenne bereits ein paar Personen.» Nervös sei er eher wegen der Schule in Lenzburg und Zofingen. Die Strecke ist länger als sein Arbeitsweg, also müsse er «wohl ein bisschen früher aufstehen».

Julia Begert (16) aus Oftringen, Detailhandelsfachfrau bei der Landi Kölliken

Bald Detailhandelsfachfrau bei der Landi in Kölliken: Julia Begert (16) gelangte über Umwege zu ihrer Lehrstelle. Larissa Gassmann

Über Umwege bei ihrer künftigen Lehrstelle gelandet ist Julia Begert. Zuerst geschnuppert hat Begert als Tierarztassistentin und als Verkäuferin in einem Büro- und einem Sportgeschäft, «das hat mir aber nicht so zugesagt». Nun wird die 16-Jährige aus Oftringen ab nächster Woche in der Landi Kölliken tätig sein – dies nicht zuletzt dank ihrer Mutter, welche sie auf diese Möglichkeit aufmerksam machte. Die Wahl fiel ihr letztendlich leicht, «weil wir früher und auch jetzt noch oft dort einkaufen».

An ihrer ersten richtigen Arbeitsstelle schätze sie, dass sie sich dort um ein vielfältiges Sortiment kümmern könne und es diesbezüglich keine Einschränkungen gebe. «Zudem ist auch das Team richtig nett und hat mich gut aufgenommen», sagt Begert. Bereits ausgestattet wurde sie so schon mit der Landi-Arbeitskleidung. Nichtsdestotrotz sei der Beruf ein anstrengender – wenn man sich das Ganze aber zutraue, würde sich dies lohnen. Respekt vor dem wichtigen Schritt hat sie «Doch ich ziehe das nun durch und werde es schon schaffen», sagt Begert.

Immerhin: Der Fahrweg in Richtung Berufsschule und Arbeitsstelle hält sich grundsätzlich im Rahmen. So fahre sie nach Aarau um die 20 Minuten, zudem könne sie für den Weg in die Landi auch gut das Töffli nehmen. Dass sich in ihrem Leben auf einmal so einiges ändern wird, das sei ihr bewusst. «Dass die Ferien nun bald vorbei sind, habe ich schon realisiert», sagt Begeter. «Auch, dass nun ein neuer Lebensabschnitt kommt und es nicht mehr alles so einfach wie in der Schule sein wird.»