Neue Strategie Aarau will Klima-Musterknabe sein – was das für Autolenker, Velofahrer und Hausbesitzer heisst Autofahrer, Steuerzahler sowie Eigenheimbesitzer und Mieter werden die Kosten zu tragen haben, die wegen der neuen, vom Stadtrat verabschiedeten «Klimastrategie Aarau 2020» entstehen werden. Urs Helbling 17.03.2021, 05.00 Uhr

Wegen der neuen Klimastrategie in Frage gestellt: öffentlich zugängliche Parkplätze wie an der Laurenzenvorstadt.

Nadja Rohner

«Klimastrategie Aarau 2020»: Noch steht alles erst auf frisch bedrucktem Papier. Aber die Stossrichtung ist vom Stadtrat festgelegt. Sie freut Klimabewusste – und geht Steuerzahlern, Hausbesitzern sowie Automobilisten ans Portemonnaie und an die Nerven. Die Stadt Aarau zündet bei ihrer «seit Jahren ambitionierten Energie- und Klimapolitik» (Selbstdarstellung) den Nachbrenner. Sie will die Klimaziele des Bundes (Netto-Null bis ins Jahr 2050) teilweise sogar übererfüllen. «Für die Stadtverwaltung wurde das Ziel definiert, die Treibhausgasemissionen bereits bis 2040 auf Netto-Null zu reduzieren», heisst es in einer Medienmitteilung zur Überarbeitung der städtischen Klimastrategie.

Weniger öffentlich zugängliche Parkplätze

Eines der Handlungsfelder ist die Mobilität. Der Stadtrat ortet hier «grossen Handlungsbedarf». 43 Prozent der städtischen Emissionen stammten 2018 aus der Verbrennung von Diesel, Kerosin und Benzin, heisst es. Eine der Kernmassnahmen besteht darin, den Anteil wenig energieeffizienter Verkehrsmittel (motorisierter Individualverkehr) zu senken. Das heisst: weniger Parkplätze und höhere Gebühren. In den Worten der Klimastrategie: «Öffentlich zugängliche Parkplätze werden regional koordiniert abgebaut oder im Sinne einer Lenkungsmassnahme stärker bewirtschaftet.» Und: «Autoarme Nutzungen werden in sehr gut erschlossenen Lagen vorgeschrieben.»

Die Kosten von neuen Vorschriften/Vorgaben werden als gering eingestuft. Und: «Einnahmeausfall durch wegfallende Parkplätze kann durch höhere Bewirtschaftung der restlichen Parkplätze kompensiert werden, dies sogar mit dem Nebeneffekt, dass die Massnahme eine doppelte Lenkungswirkung erzielt.»

Gefördert werden dagegen energieeffiziente Verkehrsträger (Fussverkehr, Velo, ÖV): durch Verbesserung der Veloinfrastruktur, etwa den Ausbau der Veloparkierungsmöglichkeiten an Orten mit erhöhtem Personenaufkommen. Und direktere und sicherere Fusswegverbindungen. Und Taktverdichtungen (auch ausserhalb der Hauptverkehrszeiten) beim öffentlichen Verkehr.

Bei Fernwärme ist Anschlusspflicht ein Thema

Was den Treibhausgas-Ausstoss anbetrifft, sind die Gebäude noch wichtiger als die Mobilität. Sie sind für 51 Prozent des Ausstosses verantwortlich. Eine zentrale Massnahme ist hier der Ausbau des Fernwärmenetzes –und zwar sehr rasch. Bis 2030 sollen mehr als doppelt so viele Gigawattstunden abgesetzt werden wie heute, bis 2050 drei Mal so viele wie heute.

Damit das gelingen kann, will der Stadtrat über die Schaffung einer verschärften Anschlusspflicht nachdenken (heute erst bei Grossbezügern möglich). Zur Finanzierung des Netzausbaus schreibt der Stadtrat: «Es ist noch nicht sichergestellt, dass die Investitionen durch die Eniwa ohne weiteres erbracht werden können.» Will heissen: Möglicherweise muss sich die Stadt hier unterstützend engagieren. Ebenso bei den Immobilienbesitzern: «Anschlusspflicht kann zu bedeutenden Investitionen führen, welche durch die Förderung der Stadt reduziert werden können.»

Ein zentraler Punkt ist auch die finanzielle Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien: «Mit der Förderung soll in Aarau eine spürbar höhere Umstiegsrate von fossilen Heizungsanlagen (insbesondere Ölheizungen) auf erneuerbare Energien im Vergleich zum Schweizerischen Durchschnitt erreicht werden», heisst es in der vom Stadtrat verabschiedeten Klimastrategie. Woher soll das Geld kommen? «Förderkredit: noch zu bestimmen», heisst es unverbindlich auf Seite 29.

Stadt selber will bis 2040 elektromobil werden

Stadt selber will bis 2040 elektromobil werden Erfahrungsgemäss relativ rasch ins (Steuer-)Geld gehen wird die angestrebte Vorbildfunktion der Stadtverwaltung (Netto-Null schon bis 2040). Alle bestehenden städtischen Gebäude sollen erneuerbar beheizt werden und im Regelfall mit Fotovoltaik erneuerbaren Strom produzieren. Zudem sollen nur noch Fahrzeuge «mit elektrischem Antrieb oder anderen Antriebsarten auf Basis erneuerbarer Energien» beschafft werden. Dafür ist die nötige Ladeinfrastruktur nötig – wie auch bei den Privaten.

Wie geht es weiter? Die Stadt hat eine Informationsoffensive geplant. Mit Plakaten und dem Falz-Flyer «Auf gutem Weg in die Zukunft – willkommen in Aarau 2050». Für die Aufgleisung der Erreichung der Klimaziele ist dieses Jahr noch genügend Geld vorhanden. «Für die Finanzierung der Massnahmen in den Folgejahren wird dem Einwohnerrat im Sommer 2021 eine entsprechende Botschaft unterbreitet», heisst es in einer Medienmitteilung. Und möglicherweise wird es auch eine Anpassung der Gemeindeordnung brauchen – was eine Volksabstimmung zur Folge hätte.