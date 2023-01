Küttingen statt Küttigen: Schild zeigt den falschen Ortsnamen

Aarau Aarauer Schüler fliegen auf Altstadt-Kiosk: «Manchmal kommen über 100 Personen pro Tag zu uns»

Ein neuer Kiosk – nach dem Prinzip eines Berliner «Spätis» – hat in der Aarauer Altstadt seine Türen geöffnet. Die zwei rund 20-jährigen Betreiber erklären, was ihnen genau vorschwebt und in welche Stadt sie dereinst gerne expandieren möchten.