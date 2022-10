Neue Berechnungen Abwasser wird in Aarau teurer - aber nicht für alle gleich Ein neues Reglement soll eine fairere Gebührenberechnung bringen. Gleichzeitig ist eine Erhöhung angekündigt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 06.10.2022, 21.28 Uhr

Luftaufnahme mit Drohne der ARA Langmatt in Wildegg. Aufgenommen am 26. Oktober 2016. Chris Iseli / LZB

Die Stadt Aarau revidiert gerade ihr Abwasserreglement – mit finanziellen Auswirkungen für alle Grundeigentümer. So steht es in den Vernehmlassungsunterlagen, die auf der Website der Stadt zu finden sind. Das alte Reglement, vor 40 Jahren implementiert, entspricht längst nicht mehr in allen Teilen dem übergeordneten Recht. Vor allem die Erhebung der jährlichen Gebühren ist problematisch: Die Benützungsgebühr wird anhand der Kubatur eines Gebäudes berechnet. Das entspreche nicht mehr dem heutigen Verständnis von Verursachergerechtigkeit, heisst es in den Vernehmlassungsunterlagen.

Neu wird eine einmalige Erschliessungsgebühr als Beitrag an die generellen Erschliessungskosten für öffentliche Abwasseranlagen erhoben. Ebenfalls einmalig fällig wird eine Anschlussgebühr, die den Einkauf ins bestehende Abwassernetz abgelten soll. Und schliesslich fällt eine jährliche Benützungsgebühr an, die sich aus der Grundgebühr (für das verursachte Abwasser, bemessen nach der in die Kanalisation entwässerten Fläche) und Verbrauchsgebühr (für das bezogene Trinkwasser, bemessen pro Kubikmeter) zusammensetzt. Aktuell nimmt die Stadt jährlich rund 4 Millionen Franken an Abwassergebühren ein. Das wird sich auch nach der Revision nicht gross ändern. Allerdings werden die Grundeigentümer teils sehr viel mehr – oder auch sehr viel weniger – zahlen.

Wer profitiert und wer verliert

Mehr zahlen müssen Eigentümer von Grundstücken, die einen hohen Anteil versiegelter Flächen haben, welche in die Kanalisation entwässern, gleichzeitig aber keine oder nur wenig Gebäude haben, deren Kubatur bisher zur Berechnung der Gebühren herangezogen wurde. «Neu zahlen Grundeigentümer von Parkplätzen, Vorplätzen oder sonstigen grösseren befestigten Flächen teils deutlich höhere Gebühren», heisst es in den Unterlagen. «Dies allerdings vor dem Hintergrund, dass sie für das auf ihrem Grundstück verursachte Abwasser bisher viel zu geringe oder gar keine Gebühren gezahlt hatten.»

Gleichzeitig, so wird in den Vernehmlassungsunterlagen festgehalten, könnten in Einzelfällen die Gebühren auch markant sinken. «Davon profitieren Grundeigentümerschaften, wenn sie zwar ein voluminöses Gebäude wie etwa eine Lagerhalle haben, aber konkret wenig Abwasser anfällt.» Das kann der Fall sein, wenn das Dach begrünt ist oder weil das Grundstück dank Rasengittersteinen oder Grünflächen eine gute Versickerungsfähigkeit aufweist.

Per Ende 2021 wies die Abwasserentsorgung – ein Eigenwirtschaftsbetrieb – ein Nettovermögen von rund 5 Millionen Franken aus. Dieses wird aber gemäss Finanzplan bis 2026 abgebaut, weil höhere Betriebsbeiträge an den Abwasserverband Aarau und Umgebung anfallen. Der Verband braucht Geld, weil er im Jahr 2030 in der Telli einen Erweiterungs- respektive Neubau erstellt und bereits heute Vorfinanzierungsbeiträge. «Der Finanzplan zeigt auf, dass spätestens im Jahr 2026 eine Anpassung der Gebühren geprüft werden muss», steht in den Vernehmlassungsunterlagen. Mit anderen Worten: Es wird, auch unabhängig von der jetzt laufenden Revision des Reglements, wohl teurer.

