Küttigen krempelt seine Schule auf Stock bis 2040 um

Neubauten Küttigen krempelt seine Schullandschaft bis 2040 um – so sehen die Pläne des Gemeinderats aus Die Schulanlage auf Stock ist veraltet und platzt aus allen Nähten. Deshalb hat der Gemeinderat nun ein «Zielbild» erarbeitet, das zeigt, wie die Schulanlage bis in 20 Jahren aussehen soll. Gleichzeitig gibt er bekannt, dass es Sofortmassnahmen braucht. Nadja Rohner 24.03.2022, 18.42 Uhr

Die Schulanlage auf Stock in Küttigen ist in die Jahre gekommen. Britta Gut

Bis in etwa 20 Jahren will Küttigen seine Schulanlage «Auf Stock» komplett umbauen und umorganisieren. Dies gibt der Gemeinderat nun mit einem «Zielbild» bekannt, das in einem aufwendigen Prozess entstanden und für die Gemeinde wegweisend ist. Konkret sind bis 2040 etappenweise verschiedene Neu- beziehungsweise Ersatzneubauten geplant, die sich am Ende alle um eine neu entstehende «grüne Mitte» gruppieren sollen, wo sich die Kinder ausserhalb der Unterrichtszeiten aufhalten können. Mit dieser Planung will der Gemeinderat erstens die alte Substanz erneuern, zweitens mehr Platz schaffen, drittens die Tagesstrukturen auf dem Areal integrieren und viertens die Nutzungen entflechten.

Schulanlage auf Stock im Sommer 2020. Britta Gut

«Wachsende Zahlen von Schülerinnen und Schülern, ein zunehmendes Bedürfnis an Tagesstrukturen sowie Fragen der Lernumgebung wurden im Rahmen des Prozesses ebenso einbezogen wie Aspekte der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit», schreibt der Gemeinderat. Letzteres zeige sich darin, dass nun noch eine Holz-Heizzentrale eingeplant ist, die die Schulgebäude versorgen soll. Ein Projektierungskredit hierfür kommt an die Sommergmeind.

Zu wenig Platz für das kommende Schuljahr

Zuallererst muss der Gemeinderat nun dringend Platz schaffen. Schon in Kürze wird deshalb ein Baugesuch aufgelegt – für zwei aufeinandergestapelte Containerprovisorien am Rande der Spielwiese. Denn der Gemeinderat schreibt: «Während das Zielbild 2035–2040 eine langfristige Strategie und vorausschauende Planung ermöglicht, ist die kurzfristige Planung sehr herausfordernd. Aktuell fehlen für das kommende Schuljahr 2022/2023 zwei Schulräume.» Die Container kosten laut Gemeindeammann Tobias Leuthard rund 100'000 Franken und bleiben sicher bis 2024.

Ausserdem hat die Planung der neuen Turn- und Musikhalle, ein Ersatzneubau, bereits begonnen. Sie wird auf dem praktisch freien Areal südlich des Gemeindehauses gebaut, nicht auf dem Schulareal. Das stellt eine Trennung von schulischen und öffentlichen Nutzungen sicher.

Auf der Wiese vor dem Gemeindehaus Küttigen soll eine Doppelturnhalle gebaut werden. Maria Brehmer / Aargauer Zeitung

Wenn sie steht, wird auf dem eigentlichen Schulareal durch den Abriss der bisherigen Hallen Platz für ein neues Schulhaus frei, welches Ende der Zwanzigerjahre geplant werden soll.

Bereits früher entsteht auf dem Areal ein Fünffachkindergarten, der auch Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen bietet. Diese sollen weiterhin vom Verein Chamäleon betrieben werden. Wie der Verein kürzlich selber mitteile, sei die Nachfrage gross. Der Gesamtleistungswettbewerb für diesen Neubau soll noch dieses Jahr starten. Die Sommergmeind 2023 soll dann den Baukredit bewilligen, die Realisierung ist für 2024 geplant. Dann pausiert die Bauerei voraussichtlich für einen Moment.

Es sollen möglichst keine Provisorien nötig sein

Gegen Ende der 2020er-Jahre sollen dann laut Gemeindemitteilung die in die Jahre gekommenen Pavillons ersetzt werden. «Ob es dafür ein oder zwei Ersatzneubauten braucht, werden die dannzumal aktualisierten Schülerinnen- und Raumprognosen zeigen», so der Gemeinderat. «Zentraler Grundsatz der Umsetzungsstrategie des Gemeinderates ist es, dass Altes so lange bestehen bleibt, bis Neues entstanden ist, sodass keine Provisorien notwendig sind. Diese Entwicklungsstrategie ermöglicht es, weitere Dynamiken bei den Schülerinnenzahlen oder in der Schulentwicklung aufzunehmen und in der konkreten Umsetzungsplanung zu berücksichtigen.»

Schulanlage auf Stock Ende 2016. Sandra Ardizzone / AAR

Das alles kostet. «Aktuell bestehen Kostenschätzungen für Kindergarten und Turnhalle/Musikschule; dabei ist mit zirka 20 Millionen Franken zu rechnen», sagt Gemeindeammann Tobias Leuthard. Diese seien «im aktuellen Finanzplan annähernd abgebildet». Darüber hinaus bestünden noch keine Kostenschätzungen. «Aufgrund der Finanzplanung sowie des quantitativ und qualitativ wachsenden Steuersubstrats geht der Gemeinderat davon aus, dass die Investitionen verkraftbar sind», so Leuthard.

Die Oberstufe zieht aus

Küttigen ist zwar nicht Verbandsmitglied der Kreisschule Aarau-Buchs und hat dies gemäss dem Gemeindeammann auch weiterhin nicht vor. Aber die Kreisschule hat «Auf Stock» Schulraum gemietet, wo aktuell Sek- und Realschüler unterrichtet werden. Dieser Oberstufenstandort wird voraussichtlich 2028 aufgehoben, wenn der Mietvertrag mit der Kreisschule ausläuft. Eine frühere Beendigung des Mietvertrags, um etwa den Schulraum für die Primarschutze zu nutzen, sieht Küttigen nicht vor: «Der bestehende Vertrag soll wenn möglich bis 2028 laufen, damit die Kreisschule die Möglichkeit hat, in der Zwischenzeit eigenen Schulraum zu erstellen.»