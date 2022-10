Neu uniformiert 125 Jahre Musikgesellschaft Auenstein: Der Auftakt ins Jubiläumsjahr erfolgt mit einem Spendenbarometer Kommenden Herbst feiert die Musikgesellschaft ihr 125-jähriges Bestehen. Und schenkt sich auf dieses Datum hin eine neue Uniform. Dafür wird nun auch die Bevölkerung ins Boot geholt. Florian Wicki 26.10.2022, 05.00 Uhr

Die Musikgesellschaft Auenstein feiert 2023 ihr 125-Jahre-Jubiläum und will an der Feier im September ihre neue Uniform vorstellen. zvg

Am 31. Juli 1898 wurde die Musikgesellschaft Auenstein ins Leben gerufen. 125 Jahre später existiert sie immer noch und bereichert mit 25 aktiven Musikerinnen und Musikern weiterhin das kulturelle Leben im Dorf.

Das Jubiläum, das am Vorabend der nächsten Nationalfeier im kleineren Rahmen und vom 8. bis und mit 10. September mit einem rauschenden Fest gefeiert werden soll, beginnt aber eigentlich schon viel früher. Zum einen, weil im ganzen Jahr 2023 verschiedene Konzerte anlässlich des Jubiläumsjahres stattfinden. Und zum anderen, weil der Auftakt zum Jubiläumsjahr bereits am kommenden Samstag begangen wird.

Laut dem Präsidenten der Musikgesellschaft Auenstein, Ruedi Fricker, müssen die Jubiläumsfeierlichkeiten denn auch frühzeitig beginnen: «Die Musikgesellschaft will sich anlässlich der Feierlichkeiten neu uniformieren.» Die derzeitige Uniform sei bereits auch schon 25 Jahre alt und müsse deshalb dringend ersetzt werden. Und das geht ins Geld, erklärt Fricker: «Die Uniform besteht aus Hose, Veston, Gilet, Hemd, Krawatte und Gürtel, alles massgeschneidert, und kostet insgesamt rund 2000 Franken.» Fricker erklärt den hohen Betrag pro Uniform mit deren Qualität und Langlebigkeit: «Die Uniform muss sicher 20 Jahre lang halten und auch eine Gattung machen, also auch aus robustem Stoff bestehen.»

Die 30 Uniformen dürften wohl um die 60'000 Franken kosten. Ein stolzer Betrag für eine Musikgesellschaft, weshalb diese auf Sponsoring-Beiträge aus der Bevölkerung und dem lokalen Gewerbe angewiesen ist. Fricker: «Darum stellen wir am kommenden Samstag vor dem Volg in Auenstein ein Spendenbarometer auf und betreiben eine Festwirtschaft, dazu spielen wir ein Ständchen.» Der Anlass beginnt um 11 Uhr.

Derzeit ist noch geheim, wie die neue Uniform der Gesellschaft aussehen soll. Fricker: «Die Uniformen-Kommission hat zwei Prototypen in Auftrag gegeben, nachdem sie die Bedürfnisse der Gesellschaft aufgenommen hat.» Die würden nun bei der wederundgut AG in Frauenfeld hergestellt, die schlussendliche Uniform wird schliesslich am 8. September in Auenstein offiziell eingeweiht.