Naturschutz Seldwyla: Warum eine Trockenwiese in Biberstein für Probleme sorgt Der Bibersteiner Gemeinderat hat die überarbeitete Version der neuen Bau- und Nutzungsordnung vorgestellt. Nebst Zugeständnissen bei der «Aarfähre» gibt es vor allem einen Konflikt in Sachen Bärehoger. Nadja Rohner 01.09.2021, 05.00 Uhr

Biberstein im Jahr 1977: Der Bärehoger befindet sich knapp links der Mitte, an der Strasse zur Gisliflue. Nadja Rohner

Es hat ein bisschen den Anschein von Seldwyla. Anhand der Bibersteiner Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zeigt sich jetzt eine lang verborgene Unstimmigkeit zwischen Kanton und Bund, die teure Auswirkungen haben könnte.

Die Gesamtrevision der Bibersteiner Bau- und Nutzungsordnung kam 2020 an die Gmeind. Dort wurde sie angenommen, in einer anschliessenden Referendumsabstimmung jedoch an der Urne deutlich abgelehnt. Der Gemeinderat hat seither Ursachenforschung betrieben, Anspruchsgruppen angehört und ihre Anliegen abgeholt. Am Montagabend präsentierte er vor rund 60 Interessierten die Lösungen, die er für die Konfliktthemen vorschlägt. Eines davon ist das Gebiet Bärehoger, und von welcher Brisanz es ist, zeigt sich auch daran, dass es dem Plenum von Ammann Willy Wenger und nicht von Bau-Ressortvorsteher Thomas Häuptli präsentiert wurde.

Der Bärehoger, ein steiler Hang am Weg zur Gisliflue, war schon seit vielen Jahren Baugebiet, als der Bund 1997 ein Inventar der artenreichen Trockenwiesenstandorte im ganzen Land anlegen liess. Eben auch am Bärehoger, teils im Landwirtschaftsgebiet, teils aber auch in der rechtskräftigen Bauzone.

Gelb: Bauzone. Rot schraffiert: Inventarobjekt 466 des Bundesinventars der Trockenwiesen von nationaler Bedeutung. Das schwarz umrandete Gebiet ist der Bärehoger. Zur Verfügung gestellt

Eine Interessenabwägung nahm der Bund damals nicht vor. 2010 machte der Bundesrat dieses «Inventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung» per Verordnung rechtsverbindlich – wo sich eine solche Wiese befindet, darf nicht gebaut werden. «Mit der Verordnung erhielten die Kantone den Auftrag, die genauen Grenzen der Trockenwiesenschutzzonen festzulegen», sagt Michael Rothen. Er ist Sektionsleiter bei der kantonalen Abteilung Raumentwicklung.

Und plötzlich ist der Bund nicht mehr einverstanden

Mit der Gesamtrevision des Richtplans kam der Kanton dem Auftrag des Bundes nach. Der kantonale Richtplan ist so etwas wie die Planer-Bibel. Auf ihm basiert jede Bau- und Nutzungsordnung, er ist die für alle Behörden verbindliche Vertrauensgrundlage. «Der Kanton hat anlässlich der Richtplangesamtrevision 2011 im Gebiet Bärehoger die Abgrenzung vorgenommen», sagt Rothen. «Dort, wo Trockenwiesengebiet und seit jeher bestehendes Baugebiet überlappten, hat der Kanton die Interessen der Grundeigentümer hochgehalten und die Grenze für die Umsetzung des Trockenwiesengebiets unter Berücksichtigung des rechtskräftigen Siedlungsgebiets gezogen.» Wie üblich musste der Bundesrat den Aargauer Richtplan absegnen. Das tat er 2017, «ohne eine einzige Anmerkung oder einen Vorbehalt bezüglich Bärehoger», so Rothen:

Entsprechend gab der Kanton in der Vorprüfung der Bibersteiner BNO Grünes Licht. Auch, weil die Gemeinde den Naturwerten des Gebiets insofern Rechnung trug, als dass sie den Grundeigentümern für die Bebauung Auflagen machten.

Doch die Umweltschutzorganisation Bird Life machte Einwendung und monierte die Nichtbeachtung des Trockenwiesenstandorts in der neuen BNO. Und im Zuge der Rückweisung der BNO an der Urne gab es Gespräche zwischen dem zuständigen Bundesamt und dem Kanton. «Mitte August wurde uns von der Fachstelle des Bundesamts überraschend mitgeteilt, dass bei der Grenzziehung möglicherweise ein zu grosser Spielraum angenommen wurde», sagt Rothen. Er betont: «Es war nie die Absicht des Kantons, Vollzugsaufgaben im Bereich Biodiversität nicht zu befolgen – wir haben angenommen, der Bund würde uns bei der Bearbeitung des Richtplanes mitteilen, wenn diesbezüglich ein Vorbehalt bestehen würde.»

Ausgelöst durch den Fall Bärehoger ist die kantonale Verwaltung nun daran, zu prüfen, ob im Kanton noch ähnliche Konstellationen vorhanden sind.

Der Gemeinderat hat den Bärehoger derweil aus der BNO-Revision herausgelöst, um den Prozess nicht unnötig zu verlangsamen, und bearbeitet das Gebiet in einer separaten Teilrevision. Welche Lösung verfolgt wird, ist noch unklar, dem Gemeinderat wäre eine Kompromisslösung am liebsten. Auch ob und in welchem Umfang die Grundeigentümerin (eine Wettinger Immobilienfirma) im Rahmen eines Enteignungsverfahrens entschädigt werden müsste – und aus welchem Kässeli –, ist noch völlig offen.

Verdichtung mit Konfliktpotenzial

Der Bärehoger ist nicht das einzige BNO-Problemfeld. An den umstrittenen «W2+»-Zonen (drittes Vollgeschoss statt Attika für ausgewählte Gebiete) will der Gemeinderat festhalten. Er «erachtet sie weiterhin als geeignetes Mittel für eine massvolle und quartierverträgliche Innenentwicklung», so Gemeinderat Thomas Häuptli. Bei der unter Volumenschutz in der Dorfkernzone stehenden «Aarfähre» (ehemals Restaurant Käptn Jo) wird die Vorgartenzone nun doch nicht komplett abgeschafft, aber auf dem Gelände so verschoben, dass ein Neubau im Süden – wie von den neuen Besitzern (Peter und Christian Frei) angedacht – möglich ist.

Ein Bereich ganz im Osten des Aarfähre-Areals (rechts im Bild) darf nicht bebaut werden. So sieht es der Gemeinderat vor. Michael Küng (10. Dezember 2020)

Neu wird jedoch ein Bereich im Osten des Areals (der Spitz, wo früher der Spielplatz des Restaurants war) der Grünzone zugewiesen. Dort darf nichts gebaut werden.

Die neue Grünzone (hellgrün) darf nicht bebaut werden. Die Vorgartenzone (gepunktet) wird vom Süden (aktuell) in die Mitte der Parzelle geschoben, wie auf der Grafik zu sehen ist. So könnte im Süden ein Neubau entstehen. Zur Verfügung gestellt

Weiter macht der Gemeinderat in der BNO neu mehr Vorgaben zu den Themen Siedlungs- und Freiraumqualität. Die Kleingartenzone im Schachen wird nun doch nicht aufgehoben, sondern der neuen Familiengartenzone zugewiesen. Am Verbot für Solaranlagen in der Dorfkernzone wird festgehalten – auch, weil der Gemeinderat hier nicht die Büchse der Pandora für weitere Anbauten zur Energiegewinnung öffnen will. Die neue BNO kommt frühestens an die Sommergmeind 2022.