Nachspiel: 15 Fussball-Fans kletterten auf das «Laterne»-Dächli

Nachspiel 15 Fussball-Fans kletterten auf das «Laterne»-Vordächli: Die Kosten tragen die Hausbesitzer Wo war die Polizei? Der historische Viertelfinal-Match sorgt in Aarau auch Tage danach noch für Diskussionen. Hätten Schutzmassnahmen durchgesetzt werden müssen? 06.07.2021, 05.00 Uhr

Die 15 Jungs kletterten auf das «Laterne»-Vordächli, von dem sie nicht wussten, wie stark es verankert ist. Bild: Daniel Vizentini (2. Juli 2021)

Die Aarauer Altstadt war am letzten Freitag um 18 Uhr beim Spiel Schweiz – Spanien voller Menschen. So voll, dass BBA-Busse ab 17.35 Uhr notfallmässig umgeleitet werden mussten. Und später, nachdem sie in den Menschenmassen in der Rathausgasse stecken geblieben waren, auch die Postautos nicht mehr durchfahren konnten.