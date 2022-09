Nachhaltigkeit Nach drei Monaten Bauzeit: Zehnder Group nimmt in Gränichen Photovoltaik-Anlage in Betrieb Auf dem Dach des Werks 2 der Zehnder Group in Gränichen laufen seit Mitte September 1147 Photovoltaik-Module Strom. Die Anlage hat eine Leistung von 459 kWp und deckt rund 15 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs ab. Anes Filan 26.09.2022, 10.09 Uhr

Seit Mitte September ist auf dem Dach des Werks 2 der Zehnder Group in Gränichen eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb. zvg

Anfang dieses Monats publizierte die Zehnder Group aus Gränichen ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Dort schreibt der Heizungs- und Lüftungsbauer, dass er fortan «systematisch nachhaltig» handeln und gesellschaftliche Werte in ihre Aktivitäten stets berücksichtigen werde.

Nun wurde auf dem Dach des börsennotierten Unternehmens nach drei Monaten Bauzeit eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen. Die 1147 verbauten Photovoltaik-Module haben eine Leistung von 459 Kilowatt-Peak (kWp). «Mit der Umsetzung konnte ein weiterer wichtiger Schritt zur CO2-freien Produktion realisiert werden», lässt sich der Geschäftsführer der Zehnder Group Produktion in Gränichen in einer Mitteilung der AEW Energie AG zitieren.

Photovoltaik-Anlage deckt rund 15 Prozent des Energiebedarfs ab

Der Standort der Zehnder Group in Gränichen verbrauche im Jahr gemäss Mitteilung knapp 3000 Megawattstunden (MWh) Strom und die Kosten dafür seien ein gewichtiger Faktor der gesamten Produktionskosten.

Die Photovoltaik-Anlage decke nun rund 15 Prozent des Energiebedarfs des Standorts in Gränichen ab, bestätigt die AEW Energie AG auf Anfrage. Sie war für die Planung und für den Bau zuständig. Weiter fallen auch der Betrieb und der Unterhalt der Anlage in ihre Verantwortung. Die produzierte Energie könne gemäss Mitteilung «zu über 90 Prozent direkt auf dem Areal verbraucht werden».

Geplant war ursprünglich eine grössere Anlage, welche das ganze Dach abdeckt. Dieser Plan konnte aber aufgrund der Statik des Gebäudes nicht umgesetzt werden,

2012 wurde eine Solarthermie-Anlage in Betrieb genommen

Auf demselben Dach, wo seit Mitte September eine Photovoltaik-Anlage Strom liefert, steht seit 2012 auch eine Solarthermie-Anlage. Sie sei die erste Solar-Vakuumröhrenkollektoranlage in der Schweiz gewesen, die direkt in den Produktionsprozess eingebunden ist, schreibt die AEW Energie AG. Die Anlage liefert bereits seit zehn Jahre Prozesswärme für den Beschichtungsprozess.

Die Zehnder Group hat ihren Hauptsitz seit 1895 in Gränichen und beschäftigt weltweit rund 4000 Mitarbeitende. Im Produktionswerk in Gränichen werden gemäss Mitteilung ausschliesslich Heizkörper nach Mass gefertigt.