Aarauer Stadtrat will Steuerfuss auf 94 Prozent senken

Budget 2023 Nach Traum-Finanzjahren: Aarauer Stadtrat will Steuerfuss um 3 Prozent auf 94 Prozent senken Der Stadtrat hat das Budget 2023 publiziert. Es sieht hohe Ausgaben für Kiff, Kettenbrücke und Buchserstrasse vor, aber dennoch einen tieferen Steuerfuss. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 16.08.2022, 09.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rathausgasse in Aarau. Sandra Ardizzone

Es war absehbar, dass der Stadtrat ein Budget 2023 mit einem tieferen Steuerfuss als die heutigen 97 Prozent vorschlägt. Er muss fast, wuchs doch der Druck aus dem Einwohnerrat und dem Volk nach mehreren Jahren mit traumhaften Jahresabschlüssen. Und auch das Fusionsprojekt Zukunftsraum ist vom Tisch, wo Aarau das meiste Geld eingebracht hätte. Nun sollen es für 2023 also 94 Prozent sein. Ein Steuerfussprozent sind in Aarau etwa 700'000 Franken. «Das Gesamtergebnis im Budget 2023 beträgt 0,3 Mio. Franken bei einer Selbstfinanzierung von 16,6 Mio. Franken und mutmasslichen Nettoinvestitionen von 22,4 Mio. Franken», teilt die Stadt am Dienstag mit.