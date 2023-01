Tele M1

Nach tödlichem Unfall Nun gerät der schmale Pannenstreifen auf der T5 in die Kritik Aufgrund einer Panne hat ein 66-jähriger Autofahrer am Montag sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen des Autobahnzubringers T5 abgestellt. Ein anderes Auto krachte darauf in das Pannenfahrzeug, der 66-Jährige starb noch auf der Unfallstelle. Gibt es beim schmalen Pannenstreifen Handlungsbedarf? ArgoviaToday 31.01.2023, 20.17 Uhr

Kilometerlang zieht sich der schmale Pannenstreifen entlang dem Autobahnzubringer T5. Die Schnellstrasse aus den 80er-Jahren zeigt spätestens seit dem tödlichen Unfall am Montag Ausbaubedarf. Dieser Meinung sind auch Autofahrende, welche die Strecke gut kennen. «Wenn nicht mal ein Auto auf dem Pannenstreifen genug Platz hat, was macht dann ein Lastwagen im Fall einer Panne?», so ein Autofahrer gegenüber Tele M1. «Wenn ein Unfall deshalb tödlich endet, dann müssten die Behörden auf jeden Fall etwas ändern», so eine weitere Autofahrerin.