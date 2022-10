Nach Schliessung «Den Tieren grosses Leid angetan»: So schlimm waren die Missstände in der Igelstation Oberentfelden Die Betreiberin der Igelstation Oberentfelden hatte viel Solidarität erfahren, als der Kanton ihr die Igelstation schloss respektive die Bewilligung entzieht. Nun nimmt das Departement von Jean-Pierre Gallati erstmals Stellung. Es hat Strafanzeige gegen die Igelstationsbetreiberin eingereicht. Nadja Rohner 25.10.2022, 10.59 Uhr

In Igelstationen, hier eine im Kanton Solothurn, werden verletzte oder kranke Igel wieder aufgepäppelt und dann ausgewildert. Die Stationen brauchen eine Bewilligung. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Schliessung der Igelstation Oberentfelden hat für viel Entrüstung gesorgt. Die Betreiberin D.L. (Name der Redaktion bekannt) war bei vielen Igelfreunden und Igelfreundinnen als fürsorgliche, aufopfernde Retterin der stacheligen Tiere bekannt. Das Verständnis für das Amt für Verbraucherschutz des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales, deren Veterinärdienst der Igelstation den Riegel geschoben hatte, war gleich Null. Im Gegenteil: In den Kommentarspalten wurde «der Kanton» als Spielverderber und Existenzvernichter dargestellt. Der Veterinärdienst seinerseits konnte sich vorerst nicht rechtfertigen, weil das Verfahren respektive dessen Fristen noch liefen.

Doch die Fristen sind nun abgelaufen. Und der Kanton legt in der Beantwortung einer Petition auf www.petitio.ch mit dem Titel «Weiterführung Igelstation Oberentfelden» und fast 1400 Unterzeichnenden endlich seine Gründe für die Schliessungsverfügung respektive den Entzug der Betriebsbewilligung offen – sie sind schockierend.

«Gemäss eigenen Aussagen betreute Frau L. jährlich bis 700 Igel», hält der Kanton fest. «Dies sind sehr viele. Vergleichbare Igelstationen betreuen jährlich maximal 500 Igel.» Das ist aber per se kein Grund für die Schliessung. Wie der Veterinärdienst ausführt, haben sich im Juli 2022 insgesamt sechs Personen beim Kanton gemeldet und Missstände in der Igelstation Oberentfelden geltend gemacht. «Die Meldungen enthielten Video- und Tonaufnahmen, welche gravierende Mängel wiedergeben», schreibt das Amt.

Man fand Mäusekot auf dem Behandlungstisch

Daraufhin hätten eine Kontrollperson der Abteilung Landwirtschaft und Gewässer – die Betriebsbewilligungsinstanz – und eine Tierärztin des Veterinärdiensts gemeinsam eine unangekündigte Kontrolle bei der Igelstation vorgenommen. Dabei habe sich herausgestellt, so heisst es in der von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati unterzeichneten Petitionsantwort, «dass Frau L. ihre Kompetenzen als Betreiberin einer Igelstation massiv überschritten und den Tieren grosses Leid angetan hat.» Sie habe beispielsweise mehrfach Igel operiert, ohne selbst Tierärztin zu sein. Unter anderem habe sie den Tieren verletzte Augen entfernt. «Sie hat den Igeln an tiefen Wunden herumgeschnitten. Dazu benutzte sie nicht-steriles Werkzeug wie Nagelscheren und falsche oder nicht genügend hoch dosierte Schmerzmittel. Das bedeutet, dass die Igel nach dem Erwachen aus der Narkose massivsten Schmerzen ausgesetzt waren.»

Mehr noch: «Bei ihren illegalen Eingriffen hat Frau L. unter schlechtesten hygienischen Bedingungen gearbeitet. So befand sich zum Beispiel am Tag der Kontrolle Mäusekot auf dem Behandlungstisch», schreibt der Kanton. Ausserdem habe die Betreiberin «Medikamente gemischt, die bei den Tieren zu Organversagen führen können.» Sie habe zudem ein Insektizid (also ein Gift, mit dem Insekten getötet werden), das eigentlich zur Anwendung in Räumen gedacht sei, direkt auf die Igel aufgesprüht.

Bei der Aussprache zeigte sie keine Einsicht

Und auch mit Medikamenten pflegte D.L. offenbar einen laschen Umgang. «Eine mit 6 ml Euthasol (starkes Mittel zur Euthanasie von Tieren, kann auch beim Menschen tödlich wirken) aufgezogene Spritze lag unbeschriftet im Regal statt im Safe», hält der Kanton fest. Auch andere Medikamente seien unsachgemäss gelagert worden. Bei der Kontrolle sei auch festgestellt worden, dass D.L. bei den Tieren Antibiotika- und Entwurmungskuren durchführte, ohne dass Symptome vorhanden gewesen wären. Das sei eine unnötige Belastung und gegebenenfalls sogar schädlich, hält der Kanton fest. Ausserdem seien die Tiere nicht schnell genug ausgewildert worden. Die Boxen seien zudem alle nur 0.6 Quadratmeter gross, obwohl sie mindestens 1 Quadratmeter gross sein müssten.

Im September war es sogar zu einem Treffen der Betreiberin samt Begleitpersonen mit dem Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales, Regierungsrat Jean-Pierre Gallati und Fachleuten des Kantons gekommen. «Dabei zeigte sich unter anderem, dass Frau L. nicht einsieht, dass nur Personen Tiere operieren dürfen, die ein tiermedizinisches Studium absolviert haben», heisst es im von Gallati unterzeichneten Schreiben.

«Da die Mängel und Verstösse gravierend sind und sich Frau L. bis zum heutigen Tag uneinsichtig zeigt und keinen Vorschlag macht, die bestehenden Missstände zu beheben, besteht keine andere Möglichkeit, als ihr die Bewilligung zur Führung der Igelstation Oberentfelden zu entziehen.»

Ausserdem: «Aufgrund der Schwere der Verstösse gegen das Tierwohl werden die involvierten Behörden zudem eine Strafanzeige erstatten.» Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Regierungsrat Gallati betont im Schreiben weiter, dass D.L. sich zwar seit 1984 «mit grossem Engagement um viele verletzte und kranke Igel gekümmert» habe. Aber: «Der Veterinärdienst wollte und musste aus tierschutzrechtlichen Motiven handeln.»

Die Betreiberin konnte für eine Stellungnahme bislang nicht erreicht werden.