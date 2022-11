Wie erkennt man Mobbing? Expertin für Schulpsychologie erklärt

Nach Fall Zelgli Wie erkennt man Mobbing? Die Expertin sagt: «Oft haben Eltern ein gutes Gespür dafür, ob ihre Kinder leiden» Was kann ich tun, wenn mein Kind gemobbt wird – oder wenn es andere plagt? Und wie erkenne ich das überhaupt? Die Leiterin der Sektion Schulpsychologie des Kantons gibt Auskunft. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 08.11.2022, 10.42 Uhr

Das Zelgli-Schulhaus (Bezirksschule) in Aarau. Daniel Vizentini (dvi)

Der Fall Zelgli hat Schüler, Lehrpersonen, aber auch Eltern aufgewühlt. Was an der Bezirksschule passiert sein soll – körperliche Angriffe, Drohungen, Beschimpfungen bis hin zu Schutzgelderpressungen –, empfinden die meisten als krass. Die Reaktionen zeigen aber auch, dass es sich um keinen Einzelfall handelt, sondern in vielen Schulen vorkommt, wenn auch nicht ständig in dieser Intensität.

Tatsächlich stellt sich in Gesprächen heraus, dass fast jede und jeder in ihrer Schullaufbahn mit Mobbing in Kontakt gekommen ist, sei es auf Opfer- oder Täterseite oder auch nur als Beobachter. Was tun? Die AZ hat bei Katrin Gossner, Leiterin der Sektion Schulpsychologie beim kantonalen Departement Bildung und Kultur, nachgefragt. Zum Fall Zelgli kann sie keine Stellung nehmen, aber zum Thema Mobbing im Allgemeinen.

Mobbing ist nichts Neues. Aber hat es sich in den letzten Jahren verändert, insbesondere durch die sozialen Medien?

Katrin Gossner: Ja. Früher musste man noch live und unmittelbar plagen, heute geht das leider auch virtuell und vor allem Tag und Nacht. Das Mobbing ist nicht mehr nur auf die Schule und den Schulweg begrenzt, auch das Zuhause ist dadurch kein sicherer Ort mehr.

Katrin Gossner ist Leiterin der Sektion Schulpsychologie beim Departement Bildung und Kultur des Kantons Aargau. zvg

Stellen Sie eine Zunahme der Fälle fest?

Nein, weder eine Zu- noch eine Abnahme. Aber man reagiert heute sensibler darauf. Die Fachhochschule Nordwestschweiz bietet zum Beispiel Weiterbildungen zum Umgang mit Mobbing an. Früher hat man manche Verhaltensweisen wohl eher noch abgetan mit «Wehr dich halt» oder «Ist doch nicht so schlimm». Das Bewusstsein ist nun geschärft, deshalb entsteht vielleicht das Gefühl, dass Mobbing heute häufiger auftritt als früher.

Wie erkennen Eltern, dass ihr Kind gemobbt wird?

Oft haben Eltern ein gutes Gespür dafür, ob ihre Kinder leiden. Sie beobachten Veränderungen. Das Kind macht beispielsweise Dinge nicht mehr gerne, die es früher gemocht hat. Das kann die Schule betreffen, aber auch ein Hobby. Bei jüngeren Kindern kommt es manchmal zu einer Retardierung; einem Zurückfallen in kindliche Verhaltensmuster. Das Kind ist dann vielleicht besonders trotzig oder besonders anhänglich. Es funktioniert bei jüngeren Kindern oft gut, sie zu fragen, was sie beschäftigt – ein Spiel, ein Bilderbuch oder eine Geschichte zum Thema kann den Einstieg in ein solches Gespräch erleichtern. Bei Teenagern ist das schwieriger – sie verändern sich in dieser Lebensphase sowieso, und ob das im Rahmen der normalen Entwicklung geschieht oder weil sie geplagt werden, kann man oft kaum unterscheiden. Fragt man sie direkt, ob sie gemobbt werden, streiten sie es nicht selten ab.

Warum?

Weil sie nicht als Opfer dastehen möchten oder weil sie befürchten, dass alles noch schlimmer wird, wenn sie sich den Erwachsenen anvertrauen. Bei Teenagern kann es allenfalls helfen, wenn Eltern ihnen von ihren eigenen Erfahrungen mit Mobbing erzählen. Öffnet sich der oder die Jugendliche, ist es ratsam, erst zu fragen, ob und welche Lösungsmöglichkeiten sie selbst sehen.

Und wenn das Kind zu den Mobbern gehört und nicht zu den Opfern?

Wenn man als Elternteil erfährt, dass sein Kind andere plagt, fühlt man sich oft schuldig und es ist einem auch sehr peinlich – aber immerhin hat man die Information erhalten und kann nun handeln. Wichtig ist, das Gespräch mit dem Kind zu suchen. Warum hat es sich so verhalten? Gibt es ganz bestimmte Gründe? Ist das Kind ein Mitläufer oder aktiv beteiligt? Man sollte dem Kind klarmachen, dass dieses Verhalten nicht toleriert wird. Und es kann hilfreich sein, seine Empathie zu wecken, etwa mit «Wie würdest du dich fühlen, wenn das jemand mit dir machen würde?».

Soll sich die Täterin beim Opfer entschuldigen?

Unter Umständen kann das Sinn machen, ja. Ganz wichtig ist dann aber, dass die Eltern dem Kind gegenüber ihre Anerkennung dafür ausdrücken, dass es diesen Schritt geschafft hat.

Macht es Sinn, dass sich die Eltern des Opfers an die Eltern des Täters wenden?

Davon rate ich ab, obwohl ich den Impuls verstehen kann. Ich habe Fälle erlebt, in denen sich dann die Erwachsenen massiv gestritten haben. Es ist nämlich durchaus möglich, dass die Eltern des Täters nicht einsichtig reagieren und auf Gegenangriff gehen. In allererster Linie sollten sich die Eltern von gemobbten Kindern deshalb an die Lehrpersonen wenden. Sie sind dafür zuständig, ein gutes Klassenklima zu schaffen, und solche Situationen sollten als Erstes in der Klasse gelöst werden.

Oft fallen einem schleichende Veränderungen nicht direkt auf. Merken es Lehrpersonen überhaupt, dass sich langsam Mobbing aufbaut?

Es ist sicher nicht leicht. Die Lehrperson muss auf das Thema sensibilisiert sein, die Klasse gut beobachten, eine offene Gesprächskultur pflegen und sich mit anderen Lehrpersonen, die die Klasse auch betreuen, austauschen.

Kinder und Teenager zanken sich ja auch im normalen Rahmen. Ab wann muss man eingreifen?

Die Lehrperson sollte gut hinschauen, ob beispielsweise immer dasselbe Kind gemobbt wird und ob es dem selber etwas entgegensetzen kann oder nicht. Wie die Eltern sollten auch Lehrpersonen auf auffällige Verhaltensänderungen achten. Und wenn die Lehrperson direkt auf eine inakzeptable Situation trifft, sollte sie sie sofort adressieren.

Zum Beispiel?

Oftmals beginnt Mobbing mit Beschimpfungen und Herabsetzungen. Da ist es wichtig, dass die Lehrperson, wenn sie es hört, klar Stellung bezieht: «Stopp, diese Worte dulde ich im Klassenzimmer nicht», kann sie beispielsweise sagen. Und zwar öffentlich, sodass es auch der Rest der Klasse mitbekommt und lernt, wo die Grenzen liegen.

