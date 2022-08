Das Open Air Gränichen ist zurück: Am Wochenende wird gefeiert

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona findet das beliebte Festival am 5. und 6. August wieder statt. Der Aufbau im Moortal läuft auf Hochtouren. 28 Bands spielen am Wochenende, dazu gibt es am Donnerstag noch ein Gratisfest fürs Dorf.

Daniel Vizentini 02.08.2022, 18.09 Uhr