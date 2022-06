In Muhen gibts für Landwirten Geld für die Mäusejagd

Jagd Zwei Franken für eine tote Maus: Muhen ist eine der letzten Gemeinden mit einer Mäusevertilgungskasse In Muhen gibt es seit 1938 eine Mäusevertilgungskasse, die Feldmauser dafür bezahlt, auf landwirtschaftlichen Nutzflächen Mäuse zu jagen. Eigentlich ein Auslaufmodell, das aber erstaunlich gut funktioniert. Florian Wicki Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Feldmauser Hans-Ulrich Maurer (links) und Thomas Anliker, Präsident der Mäusevertilgungskasse Muhen. Florian Wicki

Seine erste Maus hat er gejagt, da konnte er noch kaum laufen. Im vergangenen Jahr hat Feldmauser Hans-Ulrich Maurer 1502 Mäuse gefangen. Heuer seien es auch schon über 1000 Stück, und das lohnt sich, wie er erklärt: «Rund die Hälfte dürften Weibchen sein, die kriegen drei Junge pro Wurf und das dreimal im Jahr.» Im Frühling zu mausen, sei folglich gut für die Bauern, aber schlecht für sein Konto, fügt er an und lacht.

Mäuse, auf den Wiesen eher Schären und auf dem Ackerland eher Spitzmäuse, können auf landwirtschaftlichen Nutzflächen verheerende Schäden anrichten, wird Maurer wieder ernst: «Sehen Sie den dicken Baum da hinten? Eine Familie Schären, also Vater, Mutter und zwei Junge, frisst sich durch die Wurzeln des Baums, der Baum stirbt ab und fällt um.»

Deshalb leistet sich Muhen als letzte der Gemeinden in der Region und wahrscheinlich als eine der letzten überhaupt eine sogenannte Mäusevertilgungskasse. Das System ist einfach: Jeder Bauer in der Gemeinde, es sind aktuell noch etwas über zehn, bezahlt pro Hektare 50 Franken in die Kasse ein. Nicht jedes Jahr, erklärt Thomas Anliker, Biobauer auf dem Müheler Lottenhof, Präsident der Mäusevertilgungskasse und damit Maurers Nachfolger: «Die Bauern zahlen immer ein, wenn kein Geld mehr in der Kasse ist. Und unter uns herrscht Solidarität – jeder zahlt ein, egal ob er ein grosses Problem mit Mäusen hat oder nicht.»

Mausjagd ohne Gas und Gift

Die Gemeinde Muhen bezahlt jeweils zusätzliche 1600 Franken in die Kasse ein. Das mit dem Gedanken, dass die Mausjagd in Muhen heute immer noch ohne Gas, Gift, oder andere Mittel betrieben wird, das will die Gemeinde unterstützen.

Aus der Kasse werden dann die Feldmauser bezahlt, die Mäusejäger. Drei sind es noch in Muhen, einer davon ist eben Hans-Ulrich Maurer, er ist für Obermuhen zuständig. Er gehöre einer aussterbenden Rasse an, wie er sagt: «Früher haben sich die Feldmauser in Muhen noch gestritten, wer in welchem Gebiet mausen darf, und einige Gebieten waren hochbegehrt.» Früher, als Maurer angefangen hat, habe man noch 20 Rappen pro Mausschwanz erhalten. Heute sind es zwar zwei Franken pro Stück, was inflationsbereinigt deutlich weniger rentieren dürfte als früher.

Und doch wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2271 Mäuse und 13 Schären bei der Kasse abgeliefert, ist dem Rechenschaftsbericht der Gemeinde Muhen zu entnehmen. Im vergangenen Jahr waren es 4656 Mäuse, dafür nur acht Schären. Anliker erklärt: «Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr und sind etwa davon abhängig, wie früh man mit Mausen beginnt, wie das Wetter im Vorjahr war, und von vielen weiteren Faktoren.»

Das Problem hält sich – wie so vieles in der Natur – auch selber einigermassen in Schach, fügt er an: «Gibt es eine Überpopulation, werden die Tiere krank und sterben oder verhungern von alleine, dann gibt es im nächsten Jahr wieder weniger.»

Darauf will es aber natürlich kein Landwirt ankommen lassen, denn es sind nicht nur die Bäume, die unter den Mäusen leiden, so Maurer: «Sie fressen auch die Wurzeln ganzer Wiesenstücke, sodass man nachher wieder aussäen muss, und das kostet.» Wird nach dem Mähen Gras aufgeladen, könne es ausserdem sein, dass Erde von einem Maushügel mit hinein gerät. Maurer: «Zusammen im Silo führt das zu Fehlgärungen.» So rieche das Futter am Schluss schlecht und sei von verminderter Qualität.

Landwirte müssen auch auf ihren Verdienst schauen

Sowohl Anliker wie auch Maurer sind sich bewusst, dass Feldmauser heutzutage nicht mehr den guten Ruf von früher haben. Maurer: «Ich werde immer wieder von Spaziergängern oder Joggern darauf angesprochen und als Tierquäler bezeichnet – dabei wissen diese Leute einfach nicht, warum wir das eigentlich machen.» Und Anliker fügt an: «Im Gespräch leuchtet es den meisten dann aber ein, dass wir Landwirte zu unserem Land schauen müssen und das einen direkten Einfluss auf unseren Verdienst hat.»

Anliker selber betätigt sich trotz seines Amtes nicht als Feldmauser, dafür fehle ihm schlichtweg die Zeit. Maurer hingegen hat mit seinen insgesamt 70 Fallen an einem einzigen Tag auch schon über 150 Mäuse gefangen. Das muss er auch: «Eine Falle kostet inzwischen 55 Franken, ich brauche also nur schon über 100 Mäuse, bis sich eine Falle finanziell gelohnt hat.»

Maurers Fallen sind eigentlich recht simpel konstruiert: Im Innern der Falle sind zwei Drähte, wie im obigen Bild ersichtlich. Läuft eine Maus durch die Falle und berührt diese Drähte, schnappt die Falle zu und bricht ihr das Genick.

Feldmauser Hans-Ulrich Maurer erklärt, wie eine Mausefalle funktioniert: Über die Drähte in der Falle wird der Mechanismus ausgelöst, schnappt zu und bricht der Maus das Genick. Florian Wicki

Das Mausen selber erfordert ein gutes Auge und Fingerspitzengefühl. Auch die AZ versucht sich bei der Suche nach einem Mausgang, scheitert aber kläglich. Maurer hingegen nimmt eine Metallstange, stochert in der Erde, und wenige Augenblicke später hat er einen Gang gefunden. Mit einem Löffel macht er ein Loch in den Boden, wo sich der Gang befindet, und stellt eine seiner Fallen rein.

Danach versiegelt er den Boden wieder, «damit kein Licht durch den Boden dringt, sonst bemerken die Mäuse die Falle». Danach steckt er eine leuchtend orange Plastikstange daneben in den Boden, damit er seine Falle auch wieder findet. Auch das ist wichtig: «Auch wenn die Metallkonstruktion durchaus stabil gebaut ist, mit dem Traktor bekommt man sie schon zerstört», lacht er.

