Muhen: 21-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Muhen Ohne Führerausweis und Kontrollschild: 21-Jähriger flüchtet vor Patrouille der Regionalpolizei Am Mittwoch flüchtete ein Autofahrer vor einer Patrouille der Regionalpolizei Zofingen. Auf der Flucht kam es zu mehreren waghalsigen Verkehrssituationen. Auskunftspersonen werden gesucht. 14.07.2022, 09.13 Uhr

Am Mittwoch bemerkte eine Patrouille der Regionalpolizei Zofingen in Muhen einen blauen BMW ohne Kontrollschild. Die Patrouille versuchte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau, das Fahrzeug zur Kontrolle anzuhalten. Der Lenker flüchtete unvermittelt und versuchte, sich so der Kontrolle zu entziehen.

Gemäss Mitteilung kam es während der Flucht im Raum Muhen zu mehreren waghalsigen Verkehrsmanövern. Unter anderem überfuhr der Lenker mutmasslich ein Rotlicht in Schöftland. Dabei kam es beinahe zu einer seitlichen Kollision mit einem grauen Fahrzeug.

Das flüchtende Auto konnte schlussendlich in Hirschthal beim Bahnübergang angehalten werden. Wie sich herausstellte war der 21-jährige Italiener ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Personen, die Angaben zur Fahrweise des Lenkers des blauen BMW 650i machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim unter der Telefonnummer 062 886 88 88 in Verbindung zu setzen. (az)

