Möriken-Wildegg Regierungsrat Dieter Egli bei den Jura-Cement-Fabriken: «Für alle das richtige Umfeld schaffen» Dieter Egli besuchte die Jura-Cement-Fabriken in Möriken-Wildegg. Beim Austausch erfuhr er auch, über was sich die Firma am meisten den Kopf zerbricht und wie sie sich selber zu helfen versucht. Florian Wicki 22.09.2022, 17.05 Uhr

Patrick Stapfer (r.), Managing Director Jura Materials, begleitete Regierungsrat Dieter Egli (2. v. r) und seine Delegation durch den Betrieb des Zementherstellers. Alex Spichale

Ein Lastwagen kommt angefahren, dann noch ein zweiter, dahinter wartet schon ein dritter. Und auch dieser wird nicht der letzte sein, insgesamt befahren bis zu 80 Lastwagen pro Tag das Betriebsgelände der Jura-Cement-Fabriken (JCF) in Möriken-Wildegg. Sie bringen einerseits Rohmaterial für die Zementproduktion oder Brennstoffe, mit welchen der Zementofen geheizt wird, und holen andererseits Zement, der etwa im Verbund mit Wasser, Sand und Kies zu Beton gemischt wird – wovon schweizweit pro Jahr fast 40 Millionen Tonnen verbaut werden.

Die Lastwagen auf dem JCF-Gelände sind schon gross, und doch wirken sie winzig, stehen sie zwischen den 60 bis 70 Meter hohen Gebäuden der Unternehmung, die seit über 130 Jahren in Möriken-Wildegg Zement produziert. Und die hatte am Donnerstag hohe Gäste: Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, stattete den JCF zusammen mit einer Delegation, die aus Daniel Lang (Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit), Markus Rudin (Leiter Amt für Migration und Integration), Verena Rohrer (Leiterin Aargau Services Standortförderung) und Jeanine Glarner (Frau Gemeindeammann von Möriken-Wildegg) bestand, einen Besuch ab.

Verena Rohrer, Leiterin Aargau Services Standortförderung, zusammen mit Dieter Egli und Serge Montani, Leiter Produktion JCF, im Kommandoraum des Werks. Alex Spichale Auch die Frau Gemeindeammann von Möriken-Wildegg, Jeanine Glarner, war beim Besuch dabei. Alex Spichale Das rund 70 Meter hohe Betonsilo der Jura-Cement-Fabriken in Möriken-Wildegg. Alex Spichale Markus Rudin (Leiter Amt für Migration und Integration), Daniel Lang (Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit), Verena Rohrer, (Leiterin Aargau Services Standortförderung), Serge Montani (Leiter Produktion JCF), Regierungsrat Dieter Egli und Patrick Stapfer (Managing Director Jura Materials). Alex Spichale Daniel Lang (Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit), Serge Montani, Leiter Produktion JCF, Regierungsrat Dieter Egli und Markus Rudin (Leiter Amt für Migration und Integration). Alex Spichale Der 50 Meter lange Drehrohrofen (rote Röhre) wird auf 1400 Grad geheizt. Alex Spichale Serge Montani, Leiter Produktion JCF, Daniel Lang (Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit) und Regierungsrat Dieter Egli. Alex Spichale

Haushälterischer Umgang wird immer nötiger

Diese Besichtigungen, vier bis fünf sind es pro Jahr, sind laut Egli enorm wertvoll: «Es geht uns um den Austausch zwischen dem Kanton und den Unternehmungen – so kann jede Seite ihre Bedürfnisse ausdrücken, um für alle das richtige Umfeld zu schaffen.» Im Rahmen der Betriebsbesichtigung zeigte sich der Regierungsrat denn auch von den Dimensionen den JCF beeindruckt, die erst so richtig zur Geltung kommen, wenn man mittendrin beziehungsweise davor steht. So auch der rund 50 Meter lange Drehofen, in dem die Rohmaterialien, aus denen später Zement gemahlen wird, auf über 1400 Grad erhitzt werden.

Das brauche enorm viel Energie, ist sich auch Serge Montani, Leiter Produktion der JCF, bewusst. Deshalb versuche man, so haushälterisch wie möglich damit umzugehen; die immer noch rund 400 Grad heisse Abluft des Ofens werde in einem Wärmetauscher in Strom umgewandelt, mit dem immerhin 15 Prozent des hauseigenen Bedarfs der JCF gedeckt werden können. Das Thema Energie und ein allfälliger Energiemangel im kommenden Winter brennt der Wirtschaft enorm unter den Nägeln, hat Regierungsrat Egli nun schon auf vielen Besichtigungen festgestellt: «In den letzten Jahren war der Fachkräftemangel das Thema, das die Firmen am meisten beschäftigt hat, das hat sich nun geändert.»

Kanton soll vorwärts machen

Im Austausch mit Patrick Stapfer, dem Managing Director der Jura Materials, also der Gruppe, zu welcher auch die JCF gehören, ergaben sich aber auch andere Erwartungen der Firma an den Kanton; etwa wenn es um die Erweiterung des Steinbruchs Auenstein-Veltheim geht, die sich nun doch schon einige Jahre hinzieht. Aufgrund zweier Einsprachen ist die Erweiterung derzeit beim Rechtsdienst des Kantons hängig, während den JCF im aktuellen Steinbruch langsam, aber sicher der Kalk ausgeht, den es für die Zementproduktion braucht.

Deshalb lässt sich das Unternehmen derzeit Kalk aus Mellikon im Bezirk Zurzach anliefern, laut Stapfer rund 16’000 Lastwagen pro Jahr, was weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll sei. Deshalb sei es für die JCF wichtig, dass das Verfahren zur Erweiterung, bei dem Anfang Oktober ein nächster Teilschritt erwartet wird, nicht auf die lange Bank geschoben, sondern zügig behandelt werde. Unabhängig davon, wie es denn auch ausgehen sollte.