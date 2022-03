Am Mitteldamm an der Aare bei Aarau und Erlinsbach SO werden heute Nachmittag nun doch die ersten Eschen gefällt. Immerhin: Nach Gutachten des Kreisförsters vor Ort werden nun statt 35 noch 21 Bäume gefällt, sagt Baumschützer Leo Keller, als er unterwegs ist nach Solothurn, um Beschwerde beim Gericht einzureichen.

Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 28.03.2022, 17.21 Uhr