Millionen-Kredit Schule Suhr benötigt weitere XXL-Investition Die Gemeindeversammlung vom 10. Juni soll einen 8-Millionen-Kredit beiwilligen. 19.05.2021, 05.00 Uhr

Das Schulareal in Suhrmuss totalsaniert werden. Daniel Vizentini

Gefühlsmässig ist es noch nicht lange her, seit in Suhr das neue, 21 Millionen Franken teure Primarschulhaus Vinci eingeweiht worden ist (Herbst 2017). Jetzt steht ein weiteres Grossprojekt an: An der Gemeindeversammlung vom 10. Juni sollen die Suhrer 8 Millionen Franken für die Totalsanierung des Schulhauses Ost (Oberstufe, SeReal) bewilligen. Es stammt aus dem Jahr 1979 und ist im Jahr 2000 angebaut worden.