Menziken und Burg mit raschem erstem Ja zur Fusion

Menziken/Burg Gemeindeversammlungen zur Fusion: Menziken und Burg feiern Blitzverlobung Über Monate war es ruhig um die Fusions-Bestrebungen von Menziken und Burg, erst in den letzten Tagen formierte sich Widerstand. Deshalb hatten auch alle mit einem langen Abend gerechnet. Doch an den ausserordentlichen Gemeindeversammlungen am Mittwochabend ging dann alles viel schneller als gedacht. Katja Schlegel, Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 16.02.2022, 22.53 Uhr

174 Menzikerinnen und Menziker kamen an die Gemeindeversammlung. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Das ging schnell. So schnell, dass der Menziker Gemeindeammann Erich Bruderer - sichtlich überrascht - erst noch das richtige Blatt mit dem Antrag im Wortlaut aus seinen Unterlagen heraussuchen musste. Die Kirchturmuhr nebenan hatte eben dreimal geschlagen, die ausserordentliche Gemeindeversammlung war erst eine halbe Stunde alt, als es im gut gefüllten Menziker Gemeindesaal bereits ernst wurde.

Eine einzige Wortmeldung von alt Gemeinderat Hans Rudolf Trachsel hatte es gegeben; ausführlich zwar, aber ohne Wirkung. Die Menziker Stimmberechtigten - anwesend waren 174 von 3372, also gut 5,1 Prozent - sagten mit 123 zu 33 Stimmen deutlich Ja zum Fusionsvertrag mit Burg, es gab Applaus. Nur Minuten später sagten auch die Burger Ja: Eine Blitzverlobung nach nur 32 Minuten, damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet.

Grossaufmarsch auf der Burg

Im Burger Gemeindesaal fanden sich die Burger Stimmberechtigten zu einer der wohl wichtigsten Gemeindeversammlungen ihres Dorfes zusammen. Pascal Bruhin

In Burg mobilisierte diese Gmeind 116 der insgesamt 561 Stimmberechtigten; über 20 Prozent also, eine gewaltige Zahl. «So viele wie schon lange nicht mehr», stellte denn auch Gemeindeammann Marcel Schuller erfreut fest. Damit wurde das notwendige Quorum von 113 übertroffen. «Da könnten wir uns die Referendumsfrist ja sparen», meinte Schuller schmunzelnd.

Vor der Abstimmung erklärte Gemeindeammann Marcel Schuller nochmals genau, welche Konsequenzen ein Ja und welche ein Nein haben würden. Pascal Bruhin

Diskutiert wurde auch auf der Burg kaum, lediglich zwei Stimmbürger meldeten sich zu Wort. Ein Antrag auf geheime Abstimmung fand keinen Anklang, es kam zur offenen Abstimmung. Nach zweimaligem Zählen war klar: Auch die Burgerinnen und Burger wollen die Fusion mit Menziken. 101 stimmten dafür, 7 dagegen und 8 enthielten sich ihrer Stimme. So gross der Ja-Anteil, so laut auch der Applaus im Saal, nachdem Gemeindeammann Schuller verkündete, dass auch Menziken dem Vertrag zugestimmt hat.

Mit einem eindeutigen Mehr stimmten die Burgerinnen und Burger dem Fusionsvertrag zu. Nur sieben Stimmberechtigte votierten dagegen. Pascal Bruhin

Verpflichtungskredit diskussionslos genehmigt

Während Burg nur über den Fusionsvertrag zu befinden hatte, ging es in Menziken zusätzlich um Geld: Als umsetzende Gemeinde musste sie über einen Verpflichtungskredit von 377000 Franken entschieden. Dieses Geld wird in der Umsetzungsphase in den kommenden Monaten hauptsächlich für die Bereinigung und die Vereinigung der beiden Archive eingesetzt (230000 Franken), dazu kommen unter anderem Anpassungen an der Software für Einwohnerdaten und Finanzbuchhaltung (107000 Franken) sowie der Homepage (5000 Franken).

Die Menzikerinnen und Menziker genehmigten diesen Verpflichtungskredit diskussionslos und mit grossem Mehr. Der finanzielle Aufwand für diese Umsetzungsarbeiten ist kein Pappenstiel, dürfte die Menziker im Falle einer Fusion aber nicht weiter schmerzen. Denn nebst dem einmaligen Zusammenschlussbeitrag von 11,2 Millionen Franken, den die Gemeinden gemeinsam vom Kanton bekommen, leistet dieser auch Pauschalen von je 400000 Franken an die Umsetzungskosten. Mit diesen 800000 Franken sind die Umsetzungskosten mehr als gedeckt.

Vorbehalten bleibt natürlich die rechtskräftige Zustimmung zur Fusion. Dieser letzte, alles entscheidende Schritt steht nun im Frühling bevor: Am 15. Mai kommt die Fusion in beiden Gemeinden an die Urne.

